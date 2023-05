Inlandsgeheimdienst sieht Risiko von Sabotageakten in Deutschland

Es gebe dafür ein «erhöhtes Risiko», sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, am Montag bei einem Symposium seiner Behörde in Berlin. «Diese Fähigkeiten sind faktisch vorhanden und können im Bedarfsfall auch gegen deutsche Ziele und vor allen Dingen kritische Infrastrukturen eingesetzt werden.»

Die Lage in Bachmut ist weiter unklar – das Nachtupdate ohne Bilder

Wolodymyr Selenskyj zieht ein positives Fazit aus seiner Teilnahme am G7-Gipfel in Hiroshima. Derweil sorgt die Situation in und um Bachmut weiter für Fragezeichen – hier ist das Nachtupdate.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima als Erfolg für sein Land verbucht. «Das Thema Ukraine stand im Mittelpunkt, der Respekt gegenüber allen Ukrainern war besonders», sagte Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache. Als Beleg für internationale Unterstützung führte er Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfel in Hiroshima an.