Über 600'000 Euro Spenden nach Anschlag in Magdeburg

Nach der Todesfahrt vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sind bislang mehr als 600'000 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt zusammengekommen.

Insgesamt 5640 Spenderinnen und Spender hätten sich bisher an der Aktion beteiligt, teilte die Stadt mit.

Die Solidarität nach dem Terroranschlag in Magdeburg ist gross. Bild: keystone

Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) sagte: «Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist beeindruckend und ein weiteres Zeichen für den grossen Zusammenhalt, die breite Unterstützung und das Gemeinschaftsgefühl, was wir derzeit an vielen Orten in Magdeburg spüren.»

Um den Opfern und Angehörigen des Anschlags vom 20. Dezember möglichst schnell Unterstützung zu sichern, hatten die Stadt und die Sparkasse Magdeburg das Konto eingerichtet. Es gibt auch noch andere Spendenaktionen.

Der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. war am Freitag vergangener Woche mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden fünf Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt. Der Täter befindet sich in Untersuchungshaft. (sda/dpa)