Mann geht in Deutschland mit Baguette auf Ehefrau los – Polizeieinsatz

Ein Gespräch zur Klärung von Eheproblemen endet in Niederbayern mit dem Einsatz kurioser Waffen. Zum Einsatz kommen ein Baguette und ein Wäscheständer.

Ein Ehepaar im niederbayerischen Vilshofen an der Donau hat am Mittwoch einen Streit mit ungewöhnlichen Gegenständen ausgetragen. Der 60-Jährige schlug seine Frau mit einem trockenen Baguette und einem Zugluftstopper aus Stoff, während seine 61-jährige Ehefrau ein heisses Bügeleisen aus dem Fenster warf, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten sich die Eheleute eigentlich aussprechen, da sie schon länger Probleme in ihrer Beziehung hätten. Statt einer Klärung eskalierte die Situation jedoch. Der Mann drückte seine Frau mit einem Wäscheständer in eine Zimmerecke. Die 61-Jährige wehrte sich mit einem Tritt gegen das Knie ihres Mannes und verletzte ihn dabei leicht.

Das Bügeleisen warf die Frau vermutlich aus Sorge aus dem Fenster, selbst damit verletzt zu werden. Erst durch das Eingreifen der Polizei konnten die Eheleute getrennt werden. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.