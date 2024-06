Schüsse in München – Täter auf der Flucht

Mehr folgt in Kürze ...

In der deutschen Stadt München sind am Montagnachmittag Schüsse gefallen. Laut der «Bild»-Zeitung wurde dabei mindestens eine Person verletzt. Der Täter ist noch auf der Flucht, die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Donald Trump ist nun offiziell ein verurteilter Verbrecher. Das ist ein historisches Ereignis, denn nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist ein Ex-Präsident von einem Gericht schuldig gesprochen worden. Es ist auch ein Ereignis, das die emotionalen Wogen hochgehen lässt. Nicht nur die MAGA-Meute und Fox-News-Moderatoren schäumen vor Wut. Selbst einige als gemässigt und besonnen geltende Mitglieder der Grand Old Party – etwa die Senatoren Mitt Romney, Susan Collins und Mitch McConnell – greifen das Urteil an.