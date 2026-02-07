Kanzler Merz wird immer unbeliebter. Bild: keystone

Umfrage: Union verliert und fällt hinter AfD zurück – Merz unbeliebt

Schlechte Zeiten für die Union: In einer Umfrage verliert sie die Spitzenposition. Derweil zeigen sich die Menschen immer unzufriedener mit dem Kanzler und der Regierung.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Union hat in einer neuen Umfrage an Zustimmung verloren und ist hinter die AfD zurückgefallen. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für «Bild» kommt die Union noch auf 25 Prozent. Damit verliert sie einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Die AfD steht mit weiterhin 26 Prozent nun allein auf dem ersten Platz. Die SPD kommt weiterhin auf 16 Prozent, die Grünen auf elf Prozent und die Linke auf zehn Prozent. Das BSW und die FDP würden den Einzug in den Bundestag verpassen.

Auch die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Merz ist stark gesunken. Lediglich 23 Prozent der Befragten zeigen sich zufrieden, fünf Prozentpunkte weniger als vor zwei Wochen. Unzufrieden sind dagegen 67 Prozent. Ähnlich ist der Trend bei der Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Hier zeigen sich 22 Prozent zufrieden, 68 Prozent sehen die Leistung aktuell kritisch.

Insa-Chef Hermann Binkert erklärt bei der «Bild»:«Da die Zahlen für die SPD zumindest stabil bleiben, kann man ausserdem ablesen, dass insbesondere Wähler, die der Union näher sind, die Regierungsarbeit zunehmend skeptisch beurteilen.»

Für die Umfrage wurden 1'202 Menschen befragt, die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten.