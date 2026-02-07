freundlich11°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Union verliert und fällt hinter AfD zurück – Kanzler Merz unbeliebt

German Chancellor and CDU Chairman Friedrich Merz speaks at the opening of a Tech Campus and Experience Center &quot;Synnoscape&quot; of the Niedax Infrastructure company in Neustadt/Wied, Germany, Mo ...
Kanzler Merz wird immer unbeliebter.Bild: keystone

Umfrage: Union verliert und fällt hinter AfD zurück – Merz unbeliebt

Schlechte Zeiten für die Union: In einer Umfrage verliert sie die Spitzenposition. Derweil zeigen sich die Menschen immer unzufriedener mit dem Kanzler und der Regierung.
07.02.2026, 15:3507.02.2026, 15:35
Ein Artikel von
t-online

Die Union hat in einer neuen Umfrage an Zustimmung verloren und ist hinter die AfD zurückgefallen. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für «Bild» kommt die Union noch auf 25 Prozent. Damit verliert sie einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Die AfD steht mit weiterhin 26 Prozent nun allein auf dem ersten Platz. Die SPD kommt weiterhin auf 16 Prozent, die Grünen auf elf Prozent und die Linke auf zehn Prozent. Das BSW und die FDP würden den Einzug in den Bundestag verpassen.

Auch die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Merz ist stark gesunken. Lediglich 23 Prozent der Befragten zeigen sich zufrieden, fünf Prozentpunkte weniger als vor zwei Wochen. Unzufrieden sind dagegen 67 Prozent. Ähnlich ist der Trend bei der Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Hier zeigen sich 22 Prozent zufrieden, 68 Prozent sehen die Leistung aktuell kritisch.

Insa-Chef Hermann Binkert erklärt bei der «Bild»:«Da die Zahlen für die SPD zumindest stabil bleiben, kann man ausserdem ablesen, dass insbesondere Wähler, die der Union näher sind, die Regierungsarbeit zunehmend skeptisch beurteilen.»

Für die Umfrage wurden 1'202 Menschen befragt, die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten.

Mehr News aus Deutschland:

Soll die AfD verboten werden? Was dafür spricht – und was dagegen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So zerstört man Rechtspopulismus
1 / 24
So zerstört man Rechtspopulismus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gegen Nazis und die AfD – zu Besuch bei den «Omas gegen Rechts»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Haftbefehl gegen Polens früheren Justizminister erlassen – wegen Korruption
Die Generalstaatsanwaltschaft Polens hat einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Justizminister Zbigniew Ziobro erlassen. Das gab die oberste Anklagebehörde am Freitagabend auf der Plattform X bekannt. «Der Grund für diese Entscheidung ist, dass sich der Verdächtige durch Flucht der Strafverfolgung entzogen hat», hiess es in der Mitteilung.
Zur Story