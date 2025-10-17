wechselnd bewölkt12°
Deutschland schafft rasche Einbürgerung für gut integrierte Ausländer ab

ARCHIVBILD ZU DEN THEMEN DER HEUTIGEN BUNDESRATSSITZUNG, AM MITTWOCH, 21. AUGUST 2019 - German lessons at the Berufsbildungszentrum (BBZ) Olten as part of the integration training (INVOL) for logistic ...
Bild: KEYSTONE

Deutschland schafft beschleunigte Einbürgerung für gut integrierte Ausländer ab

17.10.2025, 14:01

Der deutsche Bundesrat, die Kammer der 16 Bundesländer, hat der Abschaffung der rascheren Einbürgerung für besonders gut integrierte Ausländer zugestimmt. Statt drei Jahre müssen die Betroffenen nun fünf Jahre warten, ehe sie einen deutschen Pass erhalten können.

Der Bundesrat legte keinen Widerspruch gegen das Gesetz ein, das der Bundestag – das deutsche Parlament – zuvor beschlossen hatte.

Von der bisherigen Sonderregelung hatten aber ohnehin nur wenige Zuwanderer profitiert. Im Juni dieses Jahres ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die beschleunigte Einbürgerung bundesweit lediglich in einigen hundert Fällen zur Anwendung kam.

Die Union sprach von «Turbo-Einbürgerung». Ihr war die Regelung, die von der Ampel-Koalition eingeführt worden war, von Anfang an ein Dorn im Auge. Ihr Argument: So schnell könne sich niemand in die deutschen Lebensverhältnisse einfügen. (pre/sda)

Merkel zu Migration: «Haben so vieles geschafft»
