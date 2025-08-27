Neue Explosionen im Hamburger Hafen – Grossbrand noch nicht gelöscht

Feuerwehrleute kämpfen seit mehr als 40 Stunden gegen Glutnester im Hamburger Hafen. In der Nacht zu Mittwoch explodierten erneut Container und erschwerten die Löscharbeiten.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Im Hamburger Hafen haben sich in der Nacht zu Mittwoch erneut Explosionen ereignet, während Einsatzkräfte weiter gegen den Grossbrand kämpfen, der seit mehr als 40 Stunden andauert.

Zwei Container gerieten in Flammen und mussten mit Wasserwerfern aus sicherer Entfernung gelöscht werden, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte errichteten Wasserschleier zwischen den Containern, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern.

Die Feuerwehr war bereits gestern im Einsatz. Bild: www.imago-images.de

Hamburger Hafen: Ermittlungen von Löscharbeiten abhängig

Am Mittwochmorgen sind rund 30 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Sie öffnen Container und löschen entdeckte Glutnester. Das Grossfeuer war am Dienstagmorgen zunächst unter Kontrolle gebracht worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache können erst beginnen, nachdem alle Löscharbeiten abgeschlossen sind.