Polio Wildviren in Deutschland im Abwasser entdeckt

Erstmals wieder Polio-Wildviren in Deutschland im Abwasser entdeckt

13.11.2025, 12:4813.11.2025, 12:48

Erstmals seit vielen Jahren sind in Deutschland wieder Polio-Wildviren vom Typ 1 nachgewiesen worden. Der Erreger, der zu Poliomyelitis – der sogenannten Kinderlähmung – führen kann, sei in einer Abwasserprobe in Hamburg entdeckt worden, teilte die Gesundheitsbehörde der norddeutschen Stadt mit.

Polioviren können unteranderem zu Hirnhautentzündungen führen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Das Risiko für die Bevölkerung werde aufgrund der hohen Impfquoten und des isolierten Nachweises im Abwasser aber als sehr gering eingeschätzt.

Poliomyelitis oder kurz Polio kann zu dauerhaften Lähmungen und Tod führen. Da der Kontakt damit meist im Kindesalter erfolgt, spricht man auch von Kinderlähmung. Weitere mögliche Symptome sind Fieber, Übelkeit, Hals-, Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Hirnhautentzündung.

Polio-Wildviren kommen nach Angaben des Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) weltweit eigentlich nur noch in Afghanistan und Pakistan vor. Der letzte Fall von Kinderlähmung mit einem Wildtyp des Poliovirus ereignete sich in der Schweiz im Jahr 1982.

Genauer örtliche Bestimmung nicht möglich

Abwasserproben aus deutschen Grossstädten werden fortlaufend durch das Robert Koch-Institut und das Umweltbundesamt auf Polio-Viren untersucht. Die Probe mit dem positiven Befund stammt den Angaben zufolge von Anfang Oktober.

«Da es sich um eine Abwassersammelprobe aus Hamburg und teilweise angrenzenden Bundesländern handelt, ist eine genaue örtliche Bestimmung, wo das Virus durch menschliche Ausscheidung in das Abwasser gelangte, nicht möglich.» Auch lasse sich nicht sagen, ob eine oder mehrere Personen mit dem Virus infiziert sind. (sda/dpa)

Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
