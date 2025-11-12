freundlich
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Studie der ETH Zürich: Seufzen ist gut für die Gesundheit

17.10.2025, Berlin: Ein Mann sitzt an einem Tisch vor einem Laptop, h
Beim Arbeiten mal verzweifelt zu seufzen, soll gut sein für die Gesundheit.Bild: DPA

Seufze mal richtig! Das hilft, wie eine Studie der ETH zeigt

Ein tiefer Seufzer und wir fühlen uns gleich wohler. Das befreiende Gefühl in der Brust tut gut. Ein Forscherteam der ETH Zürich hat nun herausgefunden, wie das funktioniert.
12.11.2025, 18:1012.11.2025, 18:10
Bruno Knellwolf / ch media

Immer wieder mal kommt uns ein Seufzer aus der Brust. Sei es aus Erleichterung oder weil wir genervt sind. Forschende der ETH Zürich haben nun herausgefunden, dass tiefe Atemzüge wie ein Seufzer die Oberflächenspannung der Flüssigkeit in der Lunge verringern und so das Atmen erleichtern. Seufzen ist gesund – wie tiefe Atemzüge.

Forschende um Jan Vermant von der ETH Zürich massen bei Erwachsenen die Oberflächenspannung der Flüssigkeit auf der Lunge bei normalen sowie bei tiefen Atemzügen – wie man sie beim Seufzen macht. «Diese Spannung beeinflusst, wie nachgiebig die Lunge ist», erklärt Vermant in der ETH-Mitteilung. Je nachgiebiger die Lunge, desto weniger Widerstand beim Ein- und Ausdehnen – und desto einfacher das Atmen.

Die Oberflächenspannung nimmt nach tiefen Atemzügen deutlich ab, was wir als befreiendes Gefühl empfinden. Die physikalische Erklärung dafür besteht im dünnen Film auf der Lungenoberfläche, der aus mehreren Schichten besteht: Nicht alle diese Schichten sind gleich zart – die äusseren, jene an der Grenze zur Luft in der Lunge am härtesten.

Nur flach zu atmen, verändert die Schichtung

Atmet man dauernd nur flach, verändert sich diese Schichtung. Sie geht in einen Gleichgewichtsstand über, bei welchem die Atmung nicht gut ist. Um die ideale Schichtung wiederherzustellen, braucht es ab und zu einen tiefen Atemzug. Das ausgeprägte Strecken und Stauchen der Lungenflüssigkeit führt dazu, dass sich die Zusammensetzung der entscheidenden äusseren Schicht wieder weicher wird. Somit verbessert sich mit mechanischer Arbeit der Zustand der Lunge.

Doch nicht bei allen funktioniert das. Bekannt ist, dass etwa die Hälfte der Frühgeborenen kurz nach Geburt ein Atemnotsyndrom entwickelt. Ihre Lungen sind noch nicht ausgereift, deshalb produzieren sie zu wenig von einer entscheidenden Flüssigkeit, die in der Lunge die Oberflächenspannung reduziert.

Ohne diese fallen einige Lungenbläschen in sich zusammen und die Lunge bekommt nicht genug Sauerstoff. Vor 40 Jahren führte das zum Tod der Frühgeburten. Heute spritzt man den Kleinsten mit Atemnot eine Flüssigkeit aus Tierlungen in die Lunge. Diese benetzt die Oberfläche, womit die Lunge verformbarer wird, und das Kind damit lebensfähig.

Ein ähnliches Atemnotsyndrom können auch Erwachsene haben: Allein während der Corona-Pandemie waren in der Schweiz etwa 3000 Menschen davon betroffen. Erwachsenen hilft die Flüssigkeit aus Tierlungen allerdings nicht.

Um das zu ändern, versucht die Forschung für Patienten mit Atemnot aufgrund dieser Studienergebnisse mehrschichtige Strukturen der Flüssigkeit künstlich zu rekonstruieren. Forschungsgruppen arbeiten dafür bei der Entwicklung einer künstlichen Oberflächenschicht mit einer Schaumtherapie.

Mehr aus der Welt der Forschung:

Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und jetzt atmen wir alle mal tief durch und entspannen mit symmetrischer Architektur
1 / 53
Und jetzt atmen wir alle mal tief durch und entspannen mit symmetrischer Architektur
Der Instagram-Account Symmetrical Monsters ist der perfekte Ort für alle Symmetrie-Liebhaber. Und Architektur-Liebhaber. Und Fotografie-Liebhaber. Und auch sonst einfach Liebhaber. Also, entspannen wir uns ein bisschen ...bild: instagram/symmetricalmonsters ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es ist ein Privileg, atmen zu können.»
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
3
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
4
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
5
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
GC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten +++ Erster Sieg von Auger-Aliassime
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
Orcas fressen Weisse Haie nun auch vor Kalifornien – aber nur wegen dieses Organs
Dass Orcas Weisse Haie töten, um deren Leber zu fressen, ist bekannt. Nun wurde dieses Verhalten erstmals vor der Küste Kaliforniens beobachtet.
An der Küste Südafrikas wurden im Frühjahr 2017 fünf Kadaver von Weissen Haien angeschwemmt. Auffallend war, dass sie weitgehend unversehrt waren; allen aber fehlte die Leber, die herausgerissen worden war. Bald war klar, wer diesem grössten Raubfisch der Erde den Meister gezeigt hatte: Es waren Orcas, die Jagd auf die Haie machten und deren Leber als Leckerbissen frassen.
Zur Story