Steiler Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland

Gesundheitsminister Karl Lauterbach dürfte wenig Freude an den Zahlen haben. Bild: keystone

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt stark an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 787.5 an.

Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 598.1 gelegen (Vorwoche: 374.0; Vormonat: 220.9). Die offiziellen Zahlen liegen deutlich über denen europäischer Nachbarländer wie Frankreich oder der Schweiz.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 172 536 Corona-Neuinfektionen und 185 Todesfälle innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 34 121 168 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (aeg/sda/dpa)