Zwei Männer stellen sich bei Polizeikontrolle in Deutschland tot

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle haben sich zwei Männer in Erfurt tot gestellt – die Beamten liessen sich von ihnen jedoch nicht zum Narren halten. Zunächst flüchteten die beiden in ihrem Auto , als sie am Sonntagmorgen bei einer routinemässigen Verkehrskontrolle anhalten sollten.

Minus 53 Grad – in China ist es so kalt wie noch nie

Erst flüchteten sie vor der Polizei, dann stellten sie sich tot: Zwei Männer in Erfurt haben nun diverse Anzeigen am Hals.

Minus 53 Grad – in China ist es so kalt wie noch nie

Mit minus 53 Grad ist in der nordchinesischen Stadt Mohe die niedrigste jemals in China gemessene Temperatur erreicht worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wurde am Sonntag in der Stadt an der Grenze zu Russland der Rekord von minus 52.3 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen.