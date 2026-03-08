BSW-Gründerin Wagenknecht wirbt für AfD-Koalition: «Brandmauer ist Irrweg»

Sahra Wagenknecht wirbt für eine Regierungsbeteiligung der AfD und nennt die Brandmauer einen demokratischen Irrweg. Zudem räumt sie eigene Fehler ein.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat für mehr Zusammenarbeit mit der AfD sowie eine Regierungsbeteiligung der Rechtsextremen geworben. «Ächtung und Ausgrenzung fördern Radikalisierung, Regierungsaussichten fördern Anpassung», schreibt Wagenknecht in einem Gastbeitrag für die «Ostdeutsche Allgemeine». Die sogenannte Brandmauer sei «ein demokratischer Irrweg», der nur der AfD helfe.

Sahra Wagenknecht forder eine Abkehr von der Brandmauer-Politik. Bild: keystone

Zugleich betonte die BSW-Chefin die Gemeinsamkeiten von Wählern ihrer Partei und der AfD: «Wer AfD wählt, wünscht sich keinen neuen Faschismus, sondern erschwingliche Preise, bessere Bildung für seine Kinder, weniger Kriminalität und Migration, kurz: ein Deutschland, das wieder funktioniert, in dem sich gut und sicher leben lässt und das international geachtet und nicht ausgelacht wird.» Die BSW-Wähler sähen dies ganz ähnlich.

DDR-Erfahrung prägt Misstrauen

Den grossen Zuspruch zur AfD in Ostdeutschland erklärt Wagenknecht unter anderem damit, dass die Menschen dort aufgrund ihrer DDR-Erfahrung «ein besonders feines Gespür für Propaganda haben». «Wer damit aufgewachsen ist anzuzweifeln, was die 'Aktuelle Kamera' allabendlich verkündet, wird sich auch von der 'Tagesschau' nicht so leicht einen Bären aufbinden lassen.»

Wagenknecht kündigte an, dass ihre Partei keine Koalitionen mehr mit den «Brandmauer-Parteien» eingehen werde. «Es war ein schwerer Anfängerfehler des jungen BSW, sich ebenfalls auf eine Brandmauer-Koalition eingelassen zu haben», erklärte die Parteigründerin. Unklar liess sie dabei, ob sie die Ende vergangenen Jahres zerbrochene Regierungskoalition von SPD und BSW in Brandenburg oder die amtierende Regierung aus CDU, BSW und SPD in Thüringen meint.

Jedenfalls habe sich das BSW «von den alten Platzhirschen» über den Tisch ziehen lassen und dadurch «kurzfristig viel Sympathie verspielt». Doch die Partei habe daraus gelernt «und wird diesen Fehler nicht wiederholen». Ob sie stattdessen lieber mit der AfD koalieren würde, liess Wagenknecht offen.

Landtagswahlen in Ostdeutschland

Für die Zeit nach den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland schlägt sie für diese Länder «Bürgerregierungen» unter Beteiligung aller Parteien vor. Die Posten sollten dabei nicht von Parteipolitikern, «sondern anerkannten Persönlichkeiten mit Berufserfahrung im jeweiligen Ressort» besetzt werden. «Eine Bürgerregierung würde im Parlament jeweils in der Sache um Mehrheiten werben.»

In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird im September ein neuer Landtag gewählt, zudem in Berlin das Abgeordnetenhaus. Bei den Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen 2024 war das BSW jeweils erstmals angetreten und mit knapp zwölf bis knapp 16 Prozent in die Parlamente eingezogen. Die AfD kam jeweils auf um die 30 Prozent. Bei der Bundestagswahl verpasste das BSW sehr knapp den Einzug in den Bundestag. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag dürfte die Partei klar an der Fünfprozenthürde scheitern.