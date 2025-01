Neuer ARD-Moderator Thilo Mischke erntet harten Gegenwind

Mischke ist seit Jahren vorwiegend durch Reportagen für den privaten Fernsehsender ProSieben bekannt. Er gewann 2023 den Deutschen Fernsehpreis für seine ProSieben-Reportage «Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban». Vor der vergangenen Bundestagswahl interviewte Mischke im April 2021 für ProSieben die damals erst frisch gekürte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen. 2020 gewann er den Bayerischen Fernsehpreis für seine ProSieben-Reportage «Deutsche an der ISIS-Front» über Menschen, die für die Terrormiliz Islamischer Staat in den Krieg ziehen.

In seinem 2010 erschienen Buch dokumentierte der damals 29-jährige Mischke seine Weltreise, die er mit dem erklärten Ziel begann, mit Frauen in 80 Ländern zu schlafen. Sollte ihm das gelingen, würden seine Freunde, mit denen er eine entsprechende Wette abgeschlossen hatte, die Reise bezahlen. Ein Auszug daraus, der für besonders viel Kritik sorgte:

An der Personalie Mischke entzündete sich nach der Bekanntgabe in den sozialen Medien Kritik, die sich auf die Vergangenheit bezog. Im Gespräch war etwa sein Buch «In 80 Frauen um die Welt» aus dem Jahr 2010. Die ARD hatte daraufhin betont: «'ttt' stellt sich gegen jede Form von Sexismus und Rassismus und steht, genauso wie Thilo Mischke, für Meinungsvielfalt und Toleranz.» Seit der Veröffentlichung habe er sich «intensiv und selbstkritisch mit den Vorwürfen, darin ein sexistisches Frauenbild vermittelt und stellenweise rassistische Sprache benutzt zu haben, auseinandergesetzt».

Vor Weihnachten hatte die ARD bekanntgemacht, dass Mischke ab Mitte Februar mit Siham El-Maimouni die Moderation der Sendung übernimmt, die traditionell sonntags am späten Abend im Ersten ausgestrahlt wird. «ttt» zählt zu den bekanntesten Kultur-Formaten in der ARD. Die Sendung gibt es seit 1967. Zudem starte Mischke einen Kultur-Podcast mit Jule Lobo. Auf Instagram machte Mischke seine neue Aufgabe auch bekannt. Seither hat er sich dort nicht mehr zu dem Fall geäussert.

Eine Reihe von Kulturschaffenden spricht sich mit einem offenen Brief gegen ein Engagement von Thilo Mischke als Moderator des ARD-Kulturmagazins «ttt – titel thesen temperamente» aus. In dem der dpa vorliegenden Schreiben an die Programmverantwortlichen der beteiligten öffentlich-rechtlichen ARD-Häuser heisst es, eine Zusammenarbeit mit Mischke schliesse man aus.

