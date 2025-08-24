klar18°
DE | FR
burger
International
Iran

So bereiten sich Israel und Iran auf den nächsten Krieg vor

epa12293180 An Iranian woman walk past a new anti-Israeli billboard depicting a cartoon of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Palestine Square in Tehran, Iran, 11 August 2025. EPA/ABEDIN ...
Ein neues anti-israelische Wandgemälde mit einer Karikatur des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu auf dem Palästina-Platz in Teheran im Iran.Bild: keystone

Verstärkte Alarmzeichen: So bereiten sich Israel und Iran auf den nächsten Krieg vor

Die militärische Konfrontation zwischen Israel und Iran dürfte schon bald weitergehen. Sie könnte «noch blutiger ausfallen» als der im Juni geführte «12-Tage-Krieg» zwischen den beiden Ländern, befürchten Analysten.
24.08.2025, 20:5024.08.2025, 20:51
Michael Wrase aus Limassol / ch media
Mehr «International»

Kein Zweifel, Irans Mullahs bereiten die Bevölkerung auf die nächste Runde im Krieg gegen Israel vor. Angriff sei die beste Verteidigung, warnt öffentlich Yahya Rahim Safavi, der militärische Berater von Irans Revolutionsführer Ali Khamenei. Aber auch in Israel rechnet man mit einer Fortsetzung des sogenannten «12-Tage-Krieges», bei dem vor zwei Monaten 606 Zivilisten im Iran und 31 Zivilisten in Israel ums Leben kamen.

Der Juni-Krieg sei «nur die erste Phase» gewesen, stellte Verteidigungsminister Israel Katz erst wieder vor kurzem klar. Schon bald werde man «in ein neues Kapitel des Konflikts» eintreten. Im Mittelpunkt stehe dabei «die Strategie des Rasenmähers», wie Katz sagt: präventive und wiederholte Militärschläge gegen den Iran, aber auch im Libanon, Syrien und Jemen.

So sollen die Feinde Israels daran gehindert werden, «Fähigkeiten zu entwickeln», die die militärische Vorherrschaft des jüdischen Staates im Nahen Osten gefährden könnten.

Bisher bloss einen Teilerfolg errungen

Israel habe mit seinen Juni-Angriffen im Iran «bestenfalls einen Teilerfolg» erzielt, analysiert Trita Parsi vom Quincy Institute für Responsible Statecraft. Die militärischen Kommandostrukturen im Iran seien inzwischen wieder intakt. Und auch die Einschläge iranischer Hyperschallraketen in Israel hätten nicht verhindert werden können.

Darüber hinaus zweifeln Experten die Behauptung von US-Präsident Donald Trump an, wonach das iranische Atomprogramm  tatsächlich «ausgelöscht» worden ist. Schliesslich hätten entgegen der israelischen Erwartungen die massiven Luftangriffe auch nicht zu einem Aufstand gegen das Mullah-Regime geführt, so Parsi weiter.

Israel sei es nicht gelungen, aus der allgemeinen Unbeliebtheit der iranischen Kleriker Kapital zu schlagen. Die massiven Aufrüstungsbestrebungen des Landes würden inzwischen sogar von wachsenden Teilen der Bevölkerung mitgetragen.

Hunderttausende bei Anti-Kriegs-Protest in Israel – die eindrücklichsten Bilder

An vorderster Front bei der iranischen Wiederaufrüstung stehen China und Russland. Es gäbe Anzeichen dafür, dass China den Iran beim Wiederaufbau seines ballistischen Raketenarsenals unterstütze, sagte der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, in einem Interview mit der «Voice of America». Überdies habe Iran vor kurzem moderne Boden-Luft-Raketen aus China erhalten, berichtet «Israel Hayom».

Man werde Iran weiterhin dabei unterstützen, seine nationale Souveränität und Würde zu wahren und sich gegen Machtpolitik und Schikanen zu wehren, verteidigte der chinesische Aussenminister Wang Yi bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Aragchi die Waffenlieferungen. Aktuell führt die iranische Armee ein grosses Manöver am Golf von Oman durch.

USA ziehen Truppen aus dem Irak ab

Auch Russland hat nach US-Erkenntnissen die von Israel zerstörten iranischen S-300 mittlerweile durch modernere S-400-Flugabwehrsysteme ersetzt. Ein erster Funktionstest sei am 26. Juli bei Isfahan erfolgt, berichtet das amerikanische Internetportal defence-network.com. Um «nachhaltiger» im iranischen Luftraum zu agieren, habe Israel daher zwei weitere Luftbetankungsflugzeuge aus den USA geordert, meldet das israelische Nachrichtenportal Ynet.

Da der Iran schneller als erwartet seine militärischen Ressourcen wiederaufbaue, habe Israel einen Anreiz, eher früher als später zuzuschlagen, glaubt Trita Parsi.

Man werde in diesem Fall «noch entschlossener mit Raketenschlägen reagieren als während des 12-Tage-Krieges im Juni», schrieb der iranische Aussenminister Aragchi Ende Juli auf X: «Die iranische Führung ist fest davon überzeugt, dass die Kosten für Israel dieses Mal überwältigend sein müssen.» Der kommende Krieg, befürchtet nicht nur Parsi, könnte daher weitaus blutiger ausfallen als der Waffengang im Juni.

Um «sein unmittelbares Überleben zu sichern», soll der iranische Revolutionsführer vor diesem Hintergrund eine Rückkehr zu direkten Verhandlungen mit den USA zugestimmt haben, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Nur so könne eine weitere Eskalation vermieden werden.

Diese steht nach Angaben der saudischen Tageszeitung «Al Schark al Aussat» kurz bevor. Im Irak stationierte US-Truppen, berichtet das Blatt, seien vor kurzem «aus gefährdeten Gebieten» abgezogen worden. Einen solchen Rückzug hatte das amerikanische Oberkommando auch schon Anfang Juni angeordnet. Wenige Tage später starte Israel seinen Krieg gegen den Iran. (aargauerzeitung.ch)

Mehr dazu:

Israel und Iran – wie aus heimlich Verbündeten Feinde wurden

So reagiert Trump auf den Bruch der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
4
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
5
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
Meistkommentiert
1
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Erneut Journalist in Gaza getötet +++ Gantz will Einheits-Regierung für Geisel-Rettung
3
Trump plant angeblich Militäreinsatz in nächster demokratischer Stadt
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Frankreich bestellt Italiens Botschafterin wegen Salvini ein
Frankreich hat die italienische Botschafterin Emanuela D’Alessandro wegen Äusserungen von Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini einbestellt. Salvini habe in den vergangenen Tagen «inakzeptable Äusserungen» getätigt, hiess es aus diplomatischen Kreisen. Die Botschafterin sollte demnach am Donnerstag im Aussenministerium erscheinen.
Zur Story