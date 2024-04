Deutsche Rüstungsexporte steigen weiter – ein Grossteil geht in die Ukraine

Für Saudi-Arabien hatte die Regierung von Union und SPD 2018 die Rüstungslieferungen wegen der Beteiligung des Königreichs am Jemen-Krieg sowie wegen des brutalen Mords an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Generalkonsulat in Istanbul weitgehend gestoppt. Im vergangenen Jahr wurden die Beschränkungen von der Ampel-Koalition allerdings wegen der Einstellungen der Kampfhandlungen im Jemen gelockert. Das Wirtschaftsministerium weist darauf hin, dass die genehmigten Exporte für Saudi-Arabien «fast ausschliesslich» Gemeinschaftsprojekte mit EU- und Nato-Partnern betreffen.

Fast drei Viertel davon (72 Prozent oder 3,54 Milliarden Euro) sind für die Ukraine bestimmt , die von Deutschland in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unterstützt wird. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen vom Bündnis Sahra Wagenknecht hervor, die der deutschen Nachrichtenagentur DPA vorliegt.

Nach einem Höchststand 2023 sind die Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter zu Beginn dieses Jahres wegen der zunehmenden Waffenlieferungen in die Ukraine weiter gestiegen. Vom 1. Januar bis zum 27. März erlaubte die Bundesregierung die Ausfuhr militärischer Güter für mindestens 4,89 Milliarden Euro und damit fast so viel wie im gesamten ersten Halbjahr 2023 mit 5,22 Milliarden Euro.

Nicaragua wirft Deutschland vor, Israel bei einem Völkermord in Gaza zu helfen. Am Dienstag endete die Anhörung dazu vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag. Deutschland wehrt sich gegen die Vorwürfe – viele Fragen bleiben offen.

Das mittelamerikanische Land Nicaragua hat Deutschland vorgeworfen, Beihilfe zu einem Völkermord im Gazastreifen zu leisten. Durch Waffenlieferungen an Israel ermögliche Deutschland einen Genozid und verstosse gegen internationales Recht, erklärten die Rechtsvertreter Nicaraguas am Montag vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag.