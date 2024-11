Boris Pistorius ist in Deutschland beliebter als Olaf Scholz. Bild: keystone

Scholz «unten durch»: Erste SPD-Abgeordnete fordern Pistorius als Kanzlerkandidaten

In der SPD in Deutschland haben sich erste Bundestagsabgeordnete gegen Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen, wie der «Spiegel» berichtet. Stattdessen soll Verteidigungsminister Boris Pistorius in den Wahlkampf ziehen.

Die Äusserungen seien am Dienstag bei einem Treffen des Seeheimer Kreises gefallen. Dort haben sich konservativere SPD-Bundestagsabgeordnete zusammengeschlossen, wie das Magazin berichtet.

(hkl)