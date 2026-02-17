bedeckt
KI: ZDF zeigt KI-Video in heute journal und entschuldigt sich im

ZDF zeigt KI-Bilder ohne Hinweis – Sender entschuldigt sich

17.02.2026, 13:5317.02.2026, 13:53

Das ZDF hat sich für Fehler in einem Beitrag der Nachrichtensendung «heute journal» zu Abschiebungen von Minderjährigen in den USA entschuldigt.

In der Sendung vom 15. Februar sei an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial ohne Kennzeichnung und Einordnung verwendet worden, teilte der deutsche Sender mit. Zudem sei eine weitere gezeigte Szene, in der ein Kind abgeführt wird, zwar real, stamme aber aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022.

Die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Aktualität, Anne Gellinek, erklärte, der Beitrag habe nicht den Standards des ZDF entsprochen und hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Der Sender habe den Beitrag deshalb von allen Plattformen entfernt und werde sowohl auf «ZDFheute» als auch an gleicher Stelle im «heute journal» korrigierend berichten.

Geänderte Ausgabe der Sendung in der Mediathek

Bereits zuvor hatte das ZDF auf Anfrage mitgeteilt, dass in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE KI-generierte Bilder verwendet worden seien, die hätten gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnung sei bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen worden. Zuerst hatte das Online-Portal «Nius» darüber berichtet.

ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen,Logo, Emblem,Senderlogo, *** ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen, logo, emblem, channel logo,
Ob der Redaktion bekannt war, dass sie KI-generierte Inhalte senden ist nicht bekannt.Bild: www.imago-images.de

In der ZDF-Mediathek war zwischenzeitlich eine geänderte Ausgabe der Sendung abrufbar. Die KI-Bilder wurden dort durch andere Videosequenzen und Standbilder ersetzt. Über Teilen des Beitrags war ein Hinweis eingeblendet, wonach das Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert worden sei.

Nach Angaben des Senders ist in den KI-Grundsätzen des ZDF festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet werden muss. Ob der Redaktion zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt war, dass es sich bei den verwendeten Bildern um KI-generiertes Material handelte, liess das ZDF offen. (sda/dpa)

Mehr zur KI:
