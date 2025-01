Der schlauste Mensch der Welt soll auf der Seite der AfD sein. Doch stimmt das? Bild: keystone

AfD jubelt zu früh: Zweifel an Identität des «schlausten Mannes der Welt»

Erst jubelte Weidel, dann löschte sie den Post. Der schlauste Mensch der Welt spricht sich für die AfD aus. Doch ist der Mann wirklich der, für den er sich ausgibt?

Finn Michalski / t-online

Es sah zunächst aus wie ein Erfolg für die AfD. Young Hoon Kim soll der Mann mit dem höchsten je gemessenen IQ sein. Der soll 276 betragen und damit mehr als zweieinhalbmal so hoch sein wie der eines durchschnittlich begabten Menschen. Auf der Plattform X stellte sich der Südkoreaner jetzt auf die Seite von Elon Musk und empfahl den Deutschen, bei der kommenden Bundestagswahl die AfD zu wählen, wie schon der Besitzer des Kurznachrichtendienstes es zuvor getan hatte. «Wie Elon schon sagte, 'nur die AfD kann Deutschland retten'.»

Weiter rief er bildlich die «GOAT» aus – die «Germany Of AfD & Alice Time» (zu Deutsch: «die deutsche AfD- & Alice-Zeit») und teilte zahlreiche Beiträge mit einer Fotomontage, die ihn zusammen mit der AfD-Kanzlerkandidatin und Elon Musk zeigt.

Weidel nahm dies zum Anlass, den vermeintlichen Wahlaufruf zu teilen und eine Lobesrede auf ihren neuen Unterstützer zu schreiben. Offenbar wollte sich die AfD-Politikerin mit dem angeblich schlausten Mann der Welt brüsten. Mittlerweile ist der frühere Post von Weidel gelöscht, worauf mehrere Accounts hinweisen. Es mehren sich die Zweifel, ob es den «schlausten Mann der Welt» aus Korea wirklich gibt.

Zweifel an der Identität

Die Informationslage zum angeblich schlauesten Mann der Welt ist unübersichtlich. International anerkannte Prüfstellen und Vereinigungen für den Intelligenznachweis zeichnen sich üblicherweise durch Transparenz und einen Überfluss an Informationen über die aussergewöhnlichen Errungenschaften ihrer ausgezeichneten Mitglieder aus.

Im Fall von Young Hoon Kim ist das jedoch nicht so. Die bekannte Netzaktivistin und Hackerin «Nella» hat sich auf die Spur dieses umstrittenen Phänomens begeben – und dabei erhebliche Widersprüchlichkeiten entdeckt. Die Stuttgarter Hackerin verfolgt in ihrer Arbeit hauptsächlich Fälle von Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus. 2023 sprach sie darüber, wie sie die Polizei dabei unterstützt hat, eine Serie an Bombendrohungen in Deutschland aufzudecken.

Ihrer Darstellung zufolge existiert nur ein einziger Nachweis über einen absolvierten IQ-Test mit entsprechend hohem Wert – und dieser stammt von der sogenannten «Giga Society». International anerkannte Institutionen wie die American Psychological Association oder die International Test Commission (ITC) führen die «Giga Society» auf ihren Webseiten jedoch nicht als seriöse Organisation. Zudem wird behauptet, Kim habe bei etlichen weiteren Teststellen einen IQ-Test absolviert, doch belastbare Quellen dafür lassen sich im Internet offenbar nicht finden.

An der Existenz des Mannes selbst gibt es jedoch keinen Zweifel: Er tritt unter anderem im koreanischen Fernsehen auf, wo er für seine angeblichen Leistungen gefeiert wird. In einem Beitrag wird erwähnt, er sei Mitglied der «Mega Society», einem elitären Club der weltweit intelligentesten Personen.

Diese Vereinigung zählt gerade einmal 26 Mitglieder. Man könnte annehmen, dass der angeblich schlauste Mensch der Welt dort aufgeführt wäre – doch weit gefehlt. Auch hier findet sich keine Spur des vermeintlichen AfD-Unterstützers, wie «Nella» berichtet.

Gibt es die «Giga Society» wirklich?

Doch damit nicht genug: Netzaktivistin «Nella» deckt auf, dass sich die «Giga Society» – die einzige Quelle für Kims angebliche Errungenschaften – als «Fake» entpuppt, wie sie schreibt. Die tatsächliche «Giga Society» wurde bereits 1996 von Paul Cooijmans gegründet und warnt auf ihrer offiziellen Webseite ausdrücklich vor gefälschten Nachahmerseiten mit demselben Namen.

Zugleich behauptet Kim, eine gemeinnützige Organisation namens «United Sigma Intelligence Association» gegründet zu haben. Diese besitzt sogar eine öffentlich zugängliche Webseite, auf der mit renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern als angebliche Mitglieder geworben wird – darunter auch ein deutscher Professor. Doch wer diese Spur weiterverfolgt, findet keinen einzigen belastbaren Nachweis für die Mitgliedschaft dieser Personen, schreibt «Nella».

Der umstrittene X-Chef Musk hatte kurz vor dem Jahreswechsel zunächst in einem Tweet und später auch in einem Gastkommentar bei der Welt zur Wahl der AfD aufgerufen. In der deutschen Politik kam das gar nicht gut an.

So betonten etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, Ex-Finanzminister Christian Lindner oder Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck, dass es bei der kommenden Bundestagswahl keine Einmischung durch Musk geben dürfe.