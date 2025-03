Angela Merkel appelliert an den europäischen Zusammenhalt. Bild: keystone

Angela Merkel warnt Europa: «Dann werden wir pulverisiert»

Altkanzlerin Angela Merkel äussert sich nicht mehr häufig zu aktuellen politischen Themen. Jetzt spricht sie über Donald Trump – und den Wahlsieg ihres Nachfolgers.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Europa angesichts aktueller politischer Herausforderungen zum Zusammenhalt aufgefordert. «Es geht wirklich um Deutschland und Europa in diesen Tagen», sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit der «Rheinischen Post» in Düsseldorf.

Jeder in Europa spüre, dass man – wenn man nicht zusammenhalte – «pulverisiert» werde, so Merkel. Daher halte sie die von Union und SPD geplanten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben für richtig. Zum Thema Migration sagte Merkel: «Das bleibt eine europäische Aufgabe, die nur in Absprache mit den Nachbarländern angegangen werden kann.»

Merkel drückt Union und SPD die Daumen

Merkel äusserte sich auch zum Ausgang der Bundestagswahl vom 23. Februar. «Ich freue mich natürlich, dass meine Partei gewonnen hat.» Sie sagte aber auch:

«Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die AfD nicht so stark ist, wie sie ist.»

Die politische Mitte sei geschwächt worden, «das muss jeden besorgen und mich besorgt das auch», sagte die ehemalige Bundeskanzlerin. Auch deswegen drücke sie die Daumen für die aktuellen Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Die Ampel-Regierung habe in den vergangenen Jahren durch die Aussendarstellung für viel Verdruss in der Bevölkerung gesorgt.

Merkel äusserte sich auch zu US-Präsident Donald Trump. Sie glaube, für ihn sei die Art und Weise, mit der Russlands Präsident Wladimir Putin als Einzelperson durchregieren könne, durchaus verlockend. Merkel war von 2005 bis 2021 die erste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte. Im Dezember 2021 wurde sie von Olaf Scholz (SPD) abgelöst.

