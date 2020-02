International

Deutschland

Wie geht es nach Wahl-Debakel in Thüringen weiter? 3 denkbare Szenarien



Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten gewählt: Thomas Kemmerich schafft es mit Hilfe von Stimmen der AfD. CDU und SPD sind entsetzt. Nun muss er ein neues Kabinett bilden. Welche Optionen bleiben ihm?

Thüringen und ganz Deutschland ist fassungslos: Der 54-jährige FDP-Landeschef Thomas Kemmerich wurde zum Ministerpräsidenten gewählt – mit Stimmen der rechten AfD und deren Landeschef Björn Höcke. Kemmerich setzte sich völlig überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Die CDU hätte das Ergebnis mit Enthaltungen aus den eigenen Reihen verhindern können, stimmte aber ebenfalls für den FDP-Politiker. Es wird von einem abgekarteten Spiel gesprochen.

Auch Kemmerich selbst wirkte überrumpelt, als das Wahlergebnis kommuniziert wurde. Gemäss «Stern» schien er bei der Frage, ob er die Wahl annehme, kurz zu zögern – stimmte jedoch schliesslich zu.

Nach dem überraschenden Wahlausgang schaffte es die FDP zunächst nicht, eine neue Regierung zu präsentieren. Die eigentlich für Mittwoch angekündigte Ernennung der Minister wurde verschoben. Während der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring Kemmerich eine Zusammenarbeit anbot, erklärten SPD, Grüne und Linke bereits, nicht mit der FDP regieren zu wollen. Die AfD dagegen zeigte sich offen, Gesetzesvorhaben der Kemmerich-Regierung zuzustimmen.

Kemmerich schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD in einem Interview mit dem Deutschen Sender «ZDF» jedoch explizit aus. Zudem betonte er auch gleich, dass ein Rücktritt für ihn nicht in Frage komme – dies hatten nämlich mehrere Politiker nach seiner Wahl gefordert.

Nun hat der neue Ministerpräsident die Aufgabe, ein Kabinett aufzustellen. Weil keine Partei mit der AfD von Höcke koalieren will, bleibt in Thüringen auch nach der überraschenden Wahl Kemmerichs nur die Option eine Minderheitsregierung. Doch welche Optionen bleiben Kemmerich noch? Hier sind drei mögliche Szenarien nach Einschätzung des «Stern»:

Eine Simbabwe-Koalition

Diese Koalition, benannt nach den Farben der Simbabwe-Flagge, würde aus einem Bündnis zwischen CDU, FDP, SPD und Grünen bestehen. Doch die Grünen und die SPD machten kurz nach der Wahl relativ klar, dass diese Option für sie nicht in Frage kommt. Gemäss «Stern» sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey: «Wir werden keinerlei Kabinettsangebote von Herrn Kemmerich annehmen.» Eine Zusammenarbeit mit einem Ministerpräsidenten, der mit Hilfe von AfD-Stimmen gewählt wurde, sei ausgeschlossen. Die Grünen kündigten bereits an, in die Opposition zu gehen.

Kemmerich kündigte im Interview mit «ZDF» jedoch an, dass die Gespräche mit der CDU, SPD und den Grünen in den nächsten Tagen gesucht werden. Schafft der neue Ministerpräsident es, die Parteien umzustimmen?

Eine Minderheitsregierung mit der CDU

Die FDP hätte die Möglichkeit, mit der CDU zusammenzuspannen. Allerdings mit einem Abstrich: Sie wäre der Mini-Partner, denn die FDP bringt es auf lediglich fünf Abgeordnete im Landtag – die CDU auf 21. Doch die beiden Parteien arbeiten in der Regel gerne zusammen, was diese Option denkbar erscheinen lässt. Würde die AfD eingespannt, wäre es sogar eine Mehrheitsregierung. Diese Möglichkeit kommt für Kemmerich jedoch nicht in Frage.

Neuwahlen oder die Vertrauensfrage

Neuwahlen sind eher unwahrscheinlich, da es dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt. Es gibt jedoch noch die sogenannte Vertrauensfrage. Diese müsste Kemmerich selbst stellen. Der Politologe André Brodocz sagt gegenüber dem «Stern»: Kemmerich «würde die Vertrauensfrage stellen, dann gibt es eine Abstimmung und dann müssten die Abgeordneten ihm das Vertrauen aussprechen.» Für das Vertrauen wäre eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig. Bei einer erfolgreichen Vertrauensfrage wäre Kemmerich als Ministerpräsident akzeptiert.

Fiele sie jedoch negativ aus, wäre die offizielle Wahl gescheitert und der Landtag erhielte drei Wochen Zeit, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Würde er es nicht schaffen, käme es zu schliesslich zu Neuwahlen.

