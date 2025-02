Die Auspuffrohre wurden mit Bauschaum verklebt. screenshot: instagram

In Deutschland wurden Hunderte Autos beschädigt – jetzt ist klar, wer dahintersteckt

Verklebte Auspuffrohre und Robert-Habeck-Sticker: Der Auftrag für die Sabotageserie hat seinen Ursprung womöglich in Russland.

Im Dezember 2024 gingen in Alt-Schönefeld in Leipzig (DE) zahlreiche Strafanzeigen betreffend Beschädigungen an Fahrzeugen ein. Insgesamt waren 43 Fahrzeuge betroffen. Deutschlandweit sogar 270 Fahrzeuge. Die Saboteure verstopften die Auspuffrohre mit Bauschaum und klebten Sticker an die Scheiben mit dem Slogan «sei grüner!». Daneben war das Foto des lachenden Wirtschaftsministers Robert Habeck zu sehen, wie der Spiegel berichtet.

Die scheinbar politische links-grüne Aktion sorgte für viele Schlagzeilen, welche Klimaaktivisten als Täter verunglimpften. Auch Habeck und seine Partei kassierten Unmengen an Kommentare, in welchen die User ihrem Ärger Luft machten.

Robert Habeck wurde als Sündenbock benutzt. Bild: keystone

Die Lage ist ganz anders

Offenbar ist die Lage aber eine andere und die Medien und die Bevölkerung wurden manipuliert. Der Ärger auf die Grünen war demnach beabsichtigt. Gemäss «Spiegel» sind nicht Klimaaktivisten für die Sabotageaktionen verantwortlich, sondern russische Auftraggeber, welche als Ziel verfolgten, im Bundestagswahlkampf den Hass auf die Grünen und insbesondere Kanzlerkandidat Robert Habeck anzuheizen, um die Bevölkerung zu spalten.

Wie die Zeitung schreibt, sollen drei junge Männer im Alter von 17 bis 20 aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Deutschland die Saboteure sein. Diese fielen bei einer Polizeikontrolle auf, da sie mitten in der Nacht unterwegs waren und als Handwerker zu erkennen waren. Bei ihnen fand die Polizei unter anderem Montageschaum. Damals durften sie aber in ihrem Transporter weiterfahren.

Laut «Spiegel» handelt es sich bei diesen drei Männern um die Saboteure. Sie sollen gezielt per Chat rekrutiert worden sein. Für die Sabotage erhielten sie offenbar mehrere Tausend Euro.

Schaum im Auspuff. Bild: screenshot instagram

Einer der Verdächtigen soll ausgesagt haben, sie seien über den Messenger «Viber» angeschrieben worden. Als Beweis für die Sabotage sollten sie Fotos der beschädigten Autos schicken. Für jedes Fahrzeug wurde 100 Euro geboten. Falls die Männer erwischt würden, habe der Auftraggeber ebenfalls beteuert, dafür aufkommen zu wollen.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, wird gegen vier Beschuldigte aufgrund Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Angaben können aber nicht genannt werden. Festnahmen gab es bis jetzt keine. Zwei der Beschuldigten sollen Deutschland verlassen haben.

Einmischung in Wahlkampf

Die deutsche Spionageabwehr vermutet schon länger eine Einmischung von Aussen in den deutschen Wahlkampf und warnt davor. Besonders Russland habe ein grosses Interesse an einer Beeinflussung.

Russische Geheimdienste setzten immer mehr auf Amateure anstelle auf richtig ausgebildete Spione. Dafür werden oftmals junge Kleinkriminelle angeheuert. Der Trend wird «low level agents» genannt.

Weitere Fälle

Es wird davon ausgegangen, dass solche Aktionen schon öfters vorgekommen sind.

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel wurden in Paris zahlreiche Davidsterne an Wände gesprüht. Täter, welche in flagranti erwischt wurden, gaben als Auftraggeber einen russlandfreundlichen Geschäftsmann an.

Bei weiteren Fällen in London und Leipzig führte die Spur ebenfalls nach Russland.

