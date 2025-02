Es folgen die wirtschaftliche Lage (33 Prozent), die Migrationsdebatte im Bundestag (32 Prozent), die Entwicklungen in den USA (31 Prozent), die allgemeine Zuwanderungsthematik (30 Prozent) und der Ukraine-Krieg (22 Prozent).

Die am 23. Februar anstehende Bundestagswahl ist für die Deutschen aktuell das bewegendste Thema: 64 Prozent der Befragten nennen die Wahl als Hauptsorge.

Würde am nächsten Sonntag gewählt, verbliebe die FDP mit vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde und würde somit nicht in den Bundestag einziehen. Hoffnung schöpfen darf hingegen die Linke, die erstmals seit Sommer 2023 wieder über fünf Prozent käme. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verbessert sich leicht auf vier Prozent, für einen Einzug ins Parlament würde das aber nicht reichen.

Friedrich Merz unter Druck: Nach dem Scheitern des Asylgesetzes rutscht die Union in den Umfragen ab.

Friedrich Merz unter Druck: Nach dem Scheitern des Asylgesetzes rutscht die Union in den Umfragen ab.

So zerstört man Rechtspopulismus

