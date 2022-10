Pferdekutsche statt Bus - Corona-Ersatzverkehr auf deutscher Insel

Die Insel ist nach Angaben des Hiddenseer Hafen- und Kurbetriebs etwa 18 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle 250 Meter breit. Auf ihr leben demnach etwa 1000 Einwohner. Sie ist nur per Schiff zu erreichen und frei von privatem Autoverkehr. (cpf/sda/dpa)

Per Kutsche statt Bus – Corona sorgt auf der deutschen Ostsee-Insel Hiddensee für einen eher unüblichen Ersatzverkehr. Weil alle Busfahrer erkrankt seien, habe man einen Pferdeersatzverkehr eingerichtet, sagte Bürgermeister Thomas Gens am Donnerstag.

Shell verdient weiter fürstlich an der Krise – 9,4 Milliarden Dollar Gewinn in 3 Monaten

Die Demokraten zittern dem Wahltag entgegen – jetzt taumelt auch der unkonventionelle Star

Im politisch umkämpften Bundesstaat Pennsylvania entscheidet sich, welche US-Partei künftig die Mehrheit im Senat stellt. Bei der einzigen Fernsehdebatte machte der gesundheitlich angeschlagene Demokrat John Fetterman eine schlechte Figur.

Für einen Mann, der es sich gewöhnt ist, vor Fernsehkameras aufzutreten, wirkte Mehmet Oz am Dienstag seltsam nervös. Dr. Oz, wie der republikanische Senatskandidat aufgrund seiner langjährigen TV-Show in der Öffentlichkeit genannt wird, sprach viel zu schnell. Auch setzte er häufig einen selbstgefälligen Gesichtsausdruck auf, der an einen Quacksalber erinnerte und nicht an einen begabten Herzchirurgen.