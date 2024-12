(Fast alle) Parteien einigen sich auf Fairness-Abkommen zur Bundestagswahl

Mehr zur Bundestagswahl in Deutschland:

Zudem versprechen sich die Parteien auch einen fairen Wahlkampf im Internet und sozialen Netzwerken. Durch Künstliche Intelligenz erneugte Inhalte sollen klar mit der Angabe «KI-generierter Inhalt» gekennzeichnet werden. Sogenannte Deepfake-Technologien, die etwa täuschend echte Bilder, Videos oder Tonaufnahmen erstellen können, würden nicht genutzt, «um politischen Mitbewerbern Aussagen in den Mund zu legen». (sda/afp)

Angesichts von Angriffen auf Parteimitglieder an Wahlkampfständen oder beim Aufhängen von Wahlplakaten wird «jede Gewalt» verurteilt. Plakate der politischen Konkurrenz dürften auch nicht zerstört oder beschädigt werden.

Damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Wahl treffen könnten brauche es «einen Wahlkampf, der bei aller notwendigen Klarheit, Kontroverse und auch Härte den Grundprinzipien der Fairness treu bleibt», heisst es in der Vereinbarung. Verwiesen wird dabei auf Versuche, «die Integrität der öffentlichen Debatte im Wahlkampf von innen und von aussen gezielt und mit illegitimen Mitteln zu beschädigen». Dieser Beeinflussung sagten die beteiligten Parteien den Kampf an.

In der «Vereinbarung zu einem fairen Bundestagswahlkampf» versichern die Parteien insbesondere, auf persönliche Herabwürdigungen zu verzichten, sich extremistischen Äusserungen entgegenzustellen und keine bewusst falschen Tatsachenbehauptungen zu verbreiten.

Fast alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien haben sich auf ein Fairness-Abkommen zur Bundestagswahl verständigt. Es wurde am Sonntag von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und Linke geschlossen.

Ein erschütterndes Verbrechen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt: Taleb A. tötete mutmasslich fünf Menschen, verletzte Hunderte. Wann begann seine Radikalisierung?

Es ist ein mögliches Tatmotiv, das es so bei einem Anschlag in Deutschland bisher nicht gegeben hat: «Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen» gab Taleb A. den Ermittlern als Grund für seine Horrorfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt an, bei dem fünf Menschen getötet und mehr als 200 Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden.