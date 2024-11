Auf Ampel-Aus folgt Liebes-Aus: Annalena Baerbock trennt sich nach 17 Jahren von Ehemann

Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch (Archivbild, Februar 2024). Bild: keystone

In Berlin gingen schon seit längerem Gerüchte um, jetzt sind sie bestätigt worden: Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock trennt sich nach 17 Jahren Ehe von ihrem Mann. Dies berichtet die «Bild-Zeitung.»

In einem gemeinsamen Statement der Grünen-Politikerin und ihrem Ehemann Daniel Holefleisch erklärten die beiden: «Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind.» Weiter heisst es, dass es (zur Zeit) keine neuen Partner gäbe.

Baerbock und Holefleisch hatten sich vor rund 20 Jahren durch ihre Arbeit bei der Grünen Partei kennengelernt. Die mittlerweile 43-Jährige hat seither Parteikarriere gemacht, der Kommunikationsberater hat sich in der Zwischenzeit aus der Partei zurückgezogen.

Jetzt wollen die beiden sich auf das Wohl der Familie und ihrer beiden Töchter (9 und 13 Jahre alt) konzentrieren, wie dem Statement zu entnehmen ist: «Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können. Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam.»

