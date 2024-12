1 / 12 Anschlag in Magdeburg Sondereinsatzkräfte auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. quelle: keystone / thomas schulz

Das wissen wir über den mutmasslichen Täter von Magdeburg

Am Freitagabend fuhr ein Auto in die Menschenmenge am Weihnachtsmarkt im deutschen Magdeburg. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus. Rund 400 Meter soll der mutmassliche Täter durch die Menschenmenge gefahren sein. Er konnte nach der Tat verhaftet werden.

Wer ist der Mann, der diese Tat mutmasslich begangen hat? Es handelt sich offenbar um einen 50 Jahre alten Mann, der aus Saudi-Arabien stammt. Das sagten Ministerpräsident Reiner Haseloff und die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang.

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gibt den Medien in Magdeburg Auskunft. Bild: keystone

Der Mann soll als Arzt in Bernburg in einem Unternehmen tätig sein. Er sei 2006 nach Deutschland eingereist und soll einen unbefristeten Aufenthaltstitel besitzen, sagte Haseloff. Bernburg liegt rund 30 Kilometer von Magdeburg entfernt.

Der Mann sei mit einem Auto mit Münchner Kennzeichen in den Markt gerast, sagte Haselof. Der Täter ist laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Die Behörden gehen seinen Angaben zufolgen nach jetzigem Stand von einem Einzeltäter aus.

Der festgenommene Verdächtige in Magdeburg ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. (cma)