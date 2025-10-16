Hochnebel
Vermisster Fabian (8): Obduktion zeigt Gewalteinwirkung

Bei der Obduktion des am Dienstag bei Klein Upahl unweit von Güstrow in Deutschland gefundenen Jungen ist Gewalteinwirkung festgestellt worden.
16.10.2025, 09:3516.10.2025, 09:46
Ein Artikel von
t-online

Die am Dienstag im Landkreis Rostock gefundene Kinderleiche weist Spuren von Gewalteinwirkung auf. Dies bestätigte die Rostocker Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Zuvor hatte der Sender Ostseewelle berichtet.

Der Ostseewelle zufolge führte die Gewalteinwirkung zum Tod des Jungen. Zudem sei der Leichnam, vermutlich um Spuren zu verwischen, in Brand gesteckt worden.

Ob es sich bei dem toten Kind um den seit Freitag vermissten Fabian handelt, steht noch nicht mit letzter Sicherheit fest. Die Polizei geht aber davon aus.

Enge Angehörige hatten am Mittwoch darum gebeten, das Kind nicht identifizieren zu müssen. Sie hätten den Anblick der Leiche «aus nachvollziehbaren Gründen» nicht ertragen und sich nicht imstande gesehen, den toten Jungen in Augenschein zu nehmen, erklärte der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowack.

Update folgt ...

