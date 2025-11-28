Blindgänger Bombe in Köln entschärft und Tausende Einwohner evakuiert

Blindgänger in Köln entschärft – Tausende Anwohner evakuiert

Wegen der Entschärfung zweier Weltkriegsbomben haben in Köln am Abend rund 6000 Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Gegen 1.20 Uhr teilte die Stadt dann mit, dass beide Blindgänger erfolgreich entschärft worden seien. Danach wurden alle Sperrungen aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Auch Züge und Bahnen können wieder ohne Einschränkungen fahren. Die Blindgänger wurden abtransportiert.

Die Blindgänger wurden bei Sonderarbeiten gefunden. (Symbolbild) Bild: keystone

Vor der Entschärfung war eine wichtige Eisenbahnstrecke gesperrt worden: Die meisten Fern-, Regional- und Güterzüge, die von Köln-Deutz rechtsrheinisch Richtung Bonn und Frankfurt/Main fahren, mussten zeitweise umgeleitet werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Die Blindgänger, englische Zehn-Zentner-Bomben mit Aufschlagzünder, waren bei Sondierungsarbeiten in Köln-Gremberghoven direkt neben Wohnhäusern gefunden worden. Im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle wurde eine Sicherheitszone geschaffen. Knapp 220 Kräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamts und anderer Behörden waren im Einsatz. (sda/dpa)