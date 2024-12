EU prüft Einfluss von Tiktok auf Wahlen – Verfahren eröffnet

Die Kommission will in dem aktuellen Verfahren nun weiter Beweise sammeln, etwa durch Befragungen. Mit der Einleitung des Verfahrens werde zunächst nur ein Verdacht geprüft, das Ergebnis stehe noch nicht fest.

Oberstes Gericht annulliert Präsidentschaftswahl in Rumänien – so geht es nun weiter

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte an, dass die Demokratien vor jeder Art von ausländischer Einmischung geschützt werden müssten. Nach ernsthaften Hinweisen darauf, dass sich ausländische Akteure mit Hilfe von TikTok in die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingemischt haben, werde nun gründlich untersucht, ob der Konzern solche Risiken ausreichend bekämpft, sagte sie.

Konkret will sich die Brüsseler Behörde unter anderem TikToks-Empfehlungssysteme anschauen, also den Algorithmus der Plattform, wie am Dienstag aus Brüssel mitgeteilt wurde.

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

OpenAI-Whistleblower tot in Wohnung aufgefunden – das wissen wir

Suchir Balaji hatte gegen seinen früheren Arbeitgeber OpenAI schwere Vorwürfe erhoben. Dieser habe bei der ChatGPT-Entwicklung gegen das Urheberrecht verstossen.

Ein ehemaliger Open-AI-Angestellter, der als Whistleblower in den USA Schlagzeilen machte, ist tot. Suchir Balajis Leiche wurde schon am 26. November in seiner Wohnung in San Francisco entdeckt.