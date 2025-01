Websites französischer Städte von Russen-Hackern angegriffen

Zu den Cyberangriffen bekannte sich die Gruppe Noname, die 2023 nach eigenen Angaben bereits die Websites der französischen Nationalversammlung und des Senats lahmgelegt hatte. Sie begründete ihre Angriffe damals mit Frankreichs Unterstützung für die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland. (sda/apa/afp)

23 Websites waren von den Cyberattacken betroffen, wie die Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Unter anderem waren die Internetpräsenzen der Städte Marseille und Tarbes sowie des Departements Haute-Garonne am Dienstag nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

«Schwerwiegender Vorfall»: Chinesische Hacker attackieren US-Finanzministerium

Eine mutmasslich von Peking finanzierte Hackergruppe konnte sich über eine Schwachstelle bei einem externen IT-Sicherheitsdienstleister Zugriff auf Regierungs-Dokumente verschaffen.

Vom chinesischen Staat gesponserte Hacker haben in diesem Monat die Server des US-Finanzministeriums gehackt und Dokumente gestohlen. Laut Reuters ist in einem Schreiben an US-Parlamentarier von einem «schwerwiegenden Sicherheitsvorfall» die Rede.