Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
23.08.2025, 06:1123.08.2025, 06:11
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war dein Sommer so?

Trumpster fire... #SummerSmoke

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 20. August 2025 um 23:19

Gavin Newsom hat den Präsidenten gehackt 😅



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 19. August 2025 um 22:30

Die Goldmedaille gebührt dem Social-Media-Team von Newsom



[image or embed]

— WE THE PEOPLE (@wisedan.bsky.social) 21. August 2025 um 13:30

Bild
screenshot: x.com

Ja, das Trump-Putin-Treffen war ein Schuss in den Ofen

Nicola Jennings on Trump’s promise of ‘big progress’ on Russia #Putin #Trump #Alaska #AlaskaTalks #RussiaUkraineWar #PutinTrump @Guardian - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 17. August 2025 um 18:45

„Treffen in Alaska: Trump ist Putin nicht gewachsen“ #Trump #putin #Alaska #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. August 2025 um 18:21

Die (echten) Alliierten der Ukraine

Allies. Today's cartoon by @lectrr.bsky.social‬. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #Trump #Europe #liar

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 21. August 2025 um 06:43

This time, Zelensky made sure he didn't leave his cards at home.

[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 18. August 2025 um 09:31

Ja, nach dem Alaska-Debakel ist es schwierig unmöglich, den US-Präsidenten als führenden NATO-Partner zu installieren

A United Push #Ukraine #Europe #NATO, #USA #Russia #Trump

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 20. August 2025 um 21:53

Friedensbemühungen? Das Einzige, was Putin zum Einlenken zwingt, sind Waffenlieferungen für die Ukraine

„Europäer nach Treffen mit Trump: Zufrieden trotz Unverbindlichkeit“ #ukraine #Friedensverhandlungen #PutinTrump #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. August 2025 um 19:36

Nur so geht's!



[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 18. August 2025 um 16:07

Aber nicht so ...

„LNG für 4,48 Milliarden Euro vom Aggressor: EU importiert knapp ein Drittel mehr russisches Flüssigerdgas als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“ #Russland #flüssiggas #Sanktionen #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. August 2025 um 11:19

Ablenkungsmission gescheitert

I appreciate you sharing my work!

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 19. August 2025 um 17:32

Freie Wissenschaft? Trump will wichtigen US-Bildungsinstitutionen die Inhalte vorschreiben



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 20. August 2025 um 22:29

Die Väter des ehrwürdigen Smithsonian rotieren im Grab

The Smithsonian For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 20. August 2025 um 22:13

FORGET EPSTEIN

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 20. August 2025 um 19:32

Die Karikaturistin Ann Telnaes schenkt uns eine geniale Serie zum «Möchtegern-Diktator»

The Wannabe Dictator anntelnaes.substack.com/p/the-wannab... (1 of 6)

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 20. August 2025 um 16:02

anntelnaes.substack.com/p/the-wannab... (5 of 6)

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 20. August 2025 um 16:02

Das Original (mit Charlie Chaplin)

Video: YouTube/Charlie Chaplin

anntelnaes.substack.com/p/the-wannab... (6 of 6)

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 20. August 2025 um 16:02

Die Untätigkeit der Trump-Regierung beim Klimaschutz ist alles andere als hollywoodverdächtig

Not a Bruce Willis franchise

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 20. August 2025 um 00:59

«Was werden Sie als Nächstes tun, um von Ihrer Weigerung, die Epstein-Akten freizugeben, abzulenken?»
«Was werden Sie als Nächstes tun, um von Ihrer Weigerung, die Epstein-Akten freizugeben, abzulenken?»

Ein rachsüchtiger Narzisst tut, was ein rachsüchtiger Narzisst tut

8/20/2025- Whatever! www.timesfreepress.com/news/2025/au...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 20. August 2025 um 00:16

Für die Trump-Sprecherin ist ein besonderer Platz in der Hölle reserviert



[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 19. August 2025 um 21:44

Dann sucht auch noch das Bündnis Sahra Wagenknecht einen neuen Namen ...

„Umbenennung: BSW will Wagenknecht aus Namen streichen und fragt nach Vorschlägen“ #BSW #Wagenknecht #putin #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 20. August 2025 um 11:36

Einen haben wir noch 😅

Trump Meme
Natürlich KI-generiert.meme: bsky.app

Bonus

Das hast du dir verdient!

Baby goats in a bucket. Cuteness Overload... ❤️ #goat #babygoats #bluesky

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 21. August 2025 um 15:32

Aber nicht gierig werden ...

Greedy beaver!! 👀😅🤣 #bluesky

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 21. August 2025 um 13:31

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Die besten Memes und Karikaturen zu Trump und Putin in Alaska
