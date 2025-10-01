recht sonnig
Nach Internetabschaltung: Afghanistan wieder online

epaselect epa12419594 An Afghan man believed to be using a Pakistani SIM connects to an internet network with his phone near the Pakistani border in Spin Boldak, Afghanistan, 01 October 2025. Afghanis ...
Ein junger Afghane ohne Internet.Bild: keystone

In Afghanistan ist nach fast 48 Stunden die Abschaltung des Internets lokalen Medienberichten zufolge wieder aufgehoben.
01.10.2025, 16:2902.10.2025, 07:27

«Alle Telekommunikationsnetze des Landes haben ihre Internet- und Kommunikationsdienste wieder aufgenommen», schrieb der Nachrichtensender Tolonews auf der Plattform X. Seit Montag waren Internet- und Telekommunikationsdienste landesweit unterbrochen.

Organisationen hatten vor gravierenden Folgen für die Wirtschaft, Bildung, Gesundheitsversorgung und Zugang zu Informationen in dem Land gewarnt. Laut Tolonews waren Banken und Unternehmen von den Internetabschaltungen betroffen, auch Flüge seien gestrichen worden.

Taliban-Regierung hat sich nicht geäussert

Im September hatte es bereits Berichte über die Abschaltung des Kabelinternets in den nördlichen Provinzen des Landes gegeben. Nach damaligen Angaben eines Sprechers der Provinzregierung Balch wurde die Sperre auf Anordnung des obersten Taliban-Führers, Haibatullah Achundsada, verhängt – um «Unmoral zu verhindern». Zur jetzigen Abschaltung hatte sich die Taliban-Regierung nicht öffentlich geäussert.

Taliban schalten Internet in Afghanistan ab – und kommunizieren über Elon Musks X

(sda/dpa)

