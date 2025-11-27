Ur-Davoser Egli verlässt HCD +++ Lugano holt Stürmer, der keine Tore schiesst
HCD-Eigengewächs Chris Egli nach Zug
Chris Egli verlässt seinen Jugendklub, bei dem er 2015 sein Profidebüt gegeben hat und aktuell seine elfte Saison absolviert. Wie der EV Zug bekannt gibt, unterschreibt der 29-jährige Stürmer des HC Davos in der Innerschweiz einen Zweijahresvertrag ab 2026.
«Chris ist ein smarter Stürmer, der viel Energie und Speed in unser Spiel bringen wird. Seine Variabilität auf den Offensiv-Positionen ist ein grosser Mehrwert für uns», schwärmt EVZ-Sportchef Reto Kläy. (nih)
Emanuelsson zu Lugano
Der HC Lugano verpflichtet den Schweden Einar Emanuelsson bis zum Ende der nächsten Saison. Der 28-jährige Stürmer kommt vom schwedischen Meister Lulea.
Emanuelsson hat sich in den elf Saisons bei seinem Stammklub den Ruf eines schnellen und hart arbeitenden Spielers erarbeitet, zeichnete sich in den letzten Jahren jedoch weniger durch Skorerpunkte aus. In dieser Saison verbuchte er in 19 Spielen zwei Assists, ein Tor schoss er nicht. (ram/sda)
Finne Palve verlässt Kloten wieder
Das Engagement des Finnen Oula Palve beim EHC Kloten geht nach gut zwei Monaten wie vereinbart am 30. November zu Ende. Der Finne zieht weiter nach Djurgarden, wie der schwedische Klub bestätigt.
Der 33-jährige Palve, der in der letzten Saison bei Ajoie und leihweise auch bei Genève-Servette spielte, war Ende September als Ersatz für den zu jener Zeit verletzten Kanadier Brandon Gignac zu den Zürchern gestossen. In 15 Spielen gelangen Palve lediglich ein Tor und vier Assists. (nih/sda)
EV Zug verpflichtet Torhüter für kommende Saison
Der EV Zug ergänzt sein Kader für die kommende Meisterschaft mit dem 22-jährigen Torhüter Mathieu Croce. Der gebürtige Genfer, derzeit noch beim HC Thurgau in der Swiss League tätig, hat einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison unterschrieben. (riz/sda)
Granlund bleibt bei Servette
Der Finne Markus Granlund (32), 2022 Olympiasieger in Peking, verlängert den Vertrag mit dem Genève-Servette Hockey Club um zwei Saisons bis 2028. Granlund spielt seit 2024 für Servette und buchte in dieser Zeit mehr als einen Punkt pro Spiel. (riz/sda)
SCB verpflichtet zwei Nachwuchsspieler
Der SC Bern hat für die kommenden Jahre – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – zwei junge Mittelstürmer verpflichtet: Joel Grossniklaus unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2028, Paul Mottard ist für drei Saisons an den Klub gebunden.
Der 19-jährige Grossniklaus stammt aus Interlaken, durchlief die Nachwuchsabteilung der SCL Tigers und spielt nun Schweden in der U20-Mannschaft von Malmö. Der gleichaltrige Mottard lernte das Handwerk bei Genève-Servette und dem EHC Biel. Derzeit läuft er in der Juniorenliga in Finnland auf. (abu/sda)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den Rapperswil-Jona Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
kommt von Lausanne
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...