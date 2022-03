«Extremistische Organisation»: Instagram und Facebook droht Verbot in Russland

Der Kreml hatte den Zugang zu Facebook vergangene Woche blockiert, nachdem der Konzern aufgrund von EU-Sanktionen regierungsnahe russische Medien wie RT und Sputnik in Europa ausgeschlossen hatten.

Der Krieg in der Ukraine wird auch im Netz ausgefochten. Der Westen und Russland beschuldigen sich gegenseitig, Falschinformationen zu verbreiten. Unterstützer der russischen Invasion und Gegner überziehen sich gegenseitig mit Hasskommentaren.

Meta hatte ein Verbot von Gewaltaufrufen gegen das russische Militär und die russische Führung für Facebook- und Instagram-Nutzer in einigen Ländern vorübergehend aufgehoben.

«Metas aggressive und kriminelle Politik, die zur Aufstachelung von Hass und Feindseligkeit gegenüber Russen führt, ist empörend», sagt die russische Botschaft in einer Erklärung.

Die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten verlangte von der Regierung in Washington, die «extremistischen Aktivitäten» des Facebook-Mutterkonzern Meta zu stoppen.

Zunächst hatte Reuters über das Thema berichtet. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf interne E-Mails des Unternehmens an die Prüfer gemeldeter Inhalte.

«Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine sind wir nachsichtig mit politischen Ausdrucksformen wie 'Tod den russischen Invasoren', die normalerweise gegen unsere Regeln zu gewalttätigen Äusserungen verstossen würden», sagte der Sprecher der Facebook-Muttergesellschaft Meta , Andy Stone, der Nachrichtenagentur AFP.

Zu Meta gehören neben Facebook, das bereits seit dem vergangenen Wochenende in Russland blockiert ist , auch das soziale Netzwerk Instagram und der Nachrichtendienst WhatsApp .

Sollten sich die Reuters-Berichte als zutreffend herausstellen, würde man Bestrebungen anstellen, jegliche Aktivitäten des Meta-Konzerns in Russland einstellen zu lassen.

«Wir wollen dem Reuters-Bericht nicht glauben. Das ist kaum vorstellbar. Wir hoffen, dass es nicht stimmt», sagte dem Spiegel zufolge der Sprecher des russischen Präsidialamts Dmitri Peskow am Freitag.

Wie ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters nahelegt, ist Facebook beim Umgang mit Hassbotschaften gegenüber Russland und der russischen Regierung nachsichtig und erlaubt das Verbreiten dieser in gewissem Rahmen auf seinen sozialen Netzwerken.

Instagram und Facebook in Russland vor dem Aus Bild: keystone

