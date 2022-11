Abbau von «vielen tausend» Stellen bei Meta geplant

«Radikaler Protest will und muss immer anecken»: Warum die Kleber gar nicht so extrem sind

Vor 12 Jahren hielt er die Schweiz in Atem: So geht es Peter Hans Kneubühl heute

Online-Erpresserbande ausser Rand und Band: 169 Firmen in zwei Monaten erwischt

Die Cybercrime-Bande Lockbit will allein im September und Oktober fast 170 Unternehmen gehackt und erpresst haben. Betroffen soll auch der Schweizer Industriekonzern Saurer sein. Doch ob die Erpresser so erfolgreich sind, wie sie vorgeben, ist unklar.

Lockbit ist so etwas wie der Rockstar unter den organisierten Online-Erpresserbanden. Mit keinem anderen Verschlüsselungstrojaner, auch Ransomware genannt, werden derzeit mehr Unternehmen angegriffen. Allein in den letzten beiden Monaten tauchten 169 neue Erpressungsopfer auf dem Darknet-Blog von Lockbit auf. Darunter am Samstag der Schweizer Textilmaschinenhersteller Saurer aus Arbon. Lockbit droht damit, in wenigen Tagen vertrauliche Firmendaten der weltweit tätigen Saurer Group zu veröffentlichen.