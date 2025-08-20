wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump lässt Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen

Trump lässt Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen – das ist der Grund

Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiss zum Rüberklettern wird.
20.08.2025, 03:4520.08.2025, 03:45
Mehr «International»

Die Massnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe «speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt», verkündete Noem.

epa07449520 Migrants attempt to enter the United States illegally from the Playas Tijuana area in the Mexican state of Baja California, Mexico, 19 March 2019. According to witnesses, around a hundred ...
Klettern soll noch schwieriger werden – die US-Regierung will den Zaun an der mexikanischen Grenze schwarz streichen. (Archivbild)Bild: EPA/EFE

Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, «sehr schwer zu erklimmen» sei, «fast unmöglich». Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.

Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschliessen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
USA: Putin «verspricht» Treffen mit Selenskyj +++ Medwedew spottet über Europäer
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Basel leiht Essiam nach Belgien aus +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
Bye Bye Bargeld: Diese Schweizer Banken wollen nichts mehr davon wissen
3
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
4
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
5
«Erwartungen übertroffen» – die Gespräche in Washington in 5 Punkten
Meistgeteilt
1
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
2
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
3
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
4
SRF wirbt bei zahlreichen Sendungen mit Büne-Huber-Bild – auch bei Kindermörder-Dok
5
Umzug der historischen Kirche von Kiruna hat begonnen
Bericht: Der Südsudan könnte bald Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen
Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, der den Gaza-Krieg wiederaufflammen liess, fordert Israel andere Länder dazu auf, Massen von Flüchtlingen aus Gaza aufzunehmen. Lange Zeit blieb man damit erfolglos – kein Land meldete sich für eine solche Aufnahme.
Zur Story