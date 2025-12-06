bedeckt
Atombehörde warnt: Umfassende Sanierung der Tschernobyl-AKW-Hülle nötig

FILE - A radiation sign is seen near a broken Russian vehicle with a V letter, a sign of the Russian army, close to the Chernobyl nuclear power plant in Chernobyl, Ukraine, April 16, 2022. (AP Photo/E ...
Warnschild vor einem zerstörten Fahrzeug bei Tschernobyl.Bild: keystone

Atombehörde warnt: Umfassende Sanierung der Tschernobyl-Hülle nötig

Die Strahlungs-Schutzhülle um das havarierte ukrainische Atomkraftwerk braucht nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zeitnah eine umfassende Sanierung.
06.12.2025, 10:5706.12.2025, 10:58

Es seien nach einem russischen Drohneneinschlag im Februar begrenzte vorläufige Reparaturen ausgeführt worden, eine zeitnahe und umfassende Wiederherstellung sei aber nötig, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi der Mitteilung zufolge. Nur so sei eine langfristige nukleare Sicherheit gewährleistet.

Demnach ergab die jüngste Sicherheitsbewertung eines IAEA-Teams, dass die Hülle nach dem Drohneneinschlag ihre primären Schutzfunktionen verloren hatte. Das schliesse auch ihre Eindämmungsfähigkeit ein.

A view of the containment vessel that protects the remains of reactor number four at the former Chernobyl nuclear power plant and built to contain radiation, after a drone attack, Ukraine, Friday, Feb ...
Blick auf den Sicherheitsmantel, der die Überreste des Reaktors Nummer vier im ehemaligen Kernkraftwerk schützt – und von Kamikazedrohnen getroffen wurde.Bild: keystone

Die Behörde empfehle nun weitere Wiederherstellungs- und Schutzmassnahmen, darunter solche zur Kontrolle von Feuchtigkeit, ein aktualisiertes Programm zur Korrosionsüberwachung und eine Verbesserung des automatischen Überwachungssystems für den Sarkophag, der unmittelbar nach der Katastrophe über dem havarierten Reaktor errichtet worden war.

Weitere vorläufige Reparaturen sollen der Behörde zufolge im kommenden Jahr durchgeführt werden, um die Eindämmungsfähigkeit der Hülle zu fördern.

Von Russen besetzt

Im Februar hatte nach damaligen Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine russische Drohne die Schutzhülle des vor fast 40 Jahren havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl beschädigt. Erhöhte Strahlenwerte wurden danach nicht gemeldet. Der Kreml hatte einen russischen Angriff auf das AKW Tschernobyl dementiert.

In dem seit knapp viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg kommt es immer wieder zu Zwischenfällen an den teilweise stillgelegten Atomkraftwerken in der Ukraine. Zuletzt war der Sarkophag über dem zerstörten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl nach Kiewer Angaben Anfang Oktober ohne Strom.

Das abgeschaltete und seit März 2022 von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja war im Herbst rund einen Monat von der externen Stromversorgung getrennt.

(sda/dpa)

Rätsel um blaue Hunde in Tschernobyl ist gelöst
