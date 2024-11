Republikaner und Demokraten liefern sich nun einen Kampf um das House of Representatives. Bild: Shutterstock/watson

Hier kannst du live mitverfolgen, ob Donald Trump auch das House für sich gewinnt

Donald Trump wurde in der Nacht auf den Mittwoch vom amerikanischen Volk gewählt. Gleichzeitig konnte seine Partei auch eine Mehrheit im Senat erringen. Die letzte Hürde vor einem absoluten Sieg der Elefantenpartei ist nun noch eine Mehrheit im House of Representatives. Und auch hier sieht es gut aus für den frisch gewählten President-elect, wie diese Übersicht zeigt:

Der aktuelle Stand

Aktuell liegen die Republikaner laut CNN vorn:

House Stand: 07.11.2024 - 06:02 Uhr 191 DEM REP 209 218

Trumps Partei konnte bereits sechs vormals demokratische Sitze erobern. Die Demokraten schafften dieses Kunststück bisher nur in zwei Bezirken. Für die Mehrheit im House of Representatives fehlen Donald Trump also nur noch neun der verbleibenden 35 offenen Sitze.

Alle knappen Rennen

Wie bei den Präsidentschaftswahlen gibt es Rennen, bei denen der Ausgang bereits einigermassen klar ist. Hier deshalb ein Überblick über die 27 spannendsten Rennen:

Die Grafik ist so sortiert, dass diejenigen Staaten, in denen die Republikaner einen grossen Vorsprung haben, zuoberst erscheinen. Jene der Demokraten findest du unten und die knappsten Rennnen in der Mitte.

Das House of Representatives Das amerikanische Parlament besteht aus dem Senat (Oberhaus) und dem House of Representatives (Unterhaus). Das House bildet die Bevölkerung ab. Dafür wird die USA in bevölkerungsmässig etwa gleich grosse Bezirke unterteilt, in denen die Repräsentanten direkt gewählt werden. Mehr zum House of Representatives findest du hier.

Welche Partei wo Vorteile hat

Republikaner

Kevin McCarthy führt die Republikaner im House of Representatives. Bild: keystone

Die Republikaner brauchen noch neun Sitze, um in den nächsten zwei Jahren die Mehrheit im House of Representatives zu stellen. Zwei Sitze (einer aus Colorado und einer aus Montana) dürften ihnen gewiss sein, da sich diese in tief republikanischen Regionen befinden. Weiter treten in einem Bezirk (Washington 4) zwei Republikaner gegeneinander an – auch dieser ist Trumps Partei also gewiss.

Wenn sie also noch sechs jener zwölf Bezirke gewinnen, in denen sie aktuell den Vorsprung halten, haben sie ihre Mehrheit im House auf sicher.

Demokraten

Sieht schwierigen Zeiten entgegen: Nancy Pelosi ist aktuell die Chefin der Demokraten im Unterhaus. Bild: keystone

Die Demokraten hingegen müssen noch 27 der 35 offenen Rennen für sich entscheiden, um sich die Mehrheit zu sichern. Sie brauchen also alle Bezirke, in denen sie aktuell führen und müssen zudem noch sieben Rennen in den Bezirken oben drehen.

Fazit

Kann sich freuen: Donald Trumps Partei ist auf den letzten Metern zum klaren Wahlsieg. Bild: keystone

Im Rennen um die Mehrheit im House haben die Republikaner aktuell die Nase vorn. Zwar sind viele der ausstehenden Bezirke traditionell eher demokratisch, doch Trumps Partei braucht nur noch wenige der Rennen zu gewinnen. Die Demokraten hingegen müssen fortan fast alle Rennen für sich entscheiden, um doch noch die Mehrheit im Unterhaus zu verteidigen.