Donald Trump

Trump trifft Putin in Alaska: Die Bilder

Trump empfängt Putin in Alaska

Donald Trump kommt in Anchorage an.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Der US-Russland-Gipfel in Alaska hat begonnen – die Bilder vom historischen Moment

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind am Freitag in Anchorage gelandet, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. So startete das Zusammentreffen.
15.08.2025, 22:0615.08.2025, 22:07
Mehr «International»

Der weltweit mit Hoffnung und Sorge verfolgte amerikanisch-russische Gipfel von Donald Trump und Wladimir Putin über die Zukunft der Ukraine hat mit dem Eintreffen beider Präsidenten in Alaska begonnen. Trump und Putin begrüssten sich auf einem roten Teppich nach ihrer Landung auf einem Militärflugplatz in Anchorage lächelnd und mit einem langen Handschlag. Nach einem Foto auf einer kleinen Bühne stiegen beide überraschend in ein Auto und fuhren gemeinsam zum Tagungsort.

Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde derweil kurz vor dem Treffen durch ein Gespräch zu sechst ersetzt: Das Weisse Haus teilte mit, Aussenminister Marco Rubio und der Sondergesandter Steve Witkoff würden dafür an Trumps Seite sitzend an den Verhandlungen teilnehmen. Die grössere Runde könnte das Ziel haben, dass Trump anders als in einem Einzelgespräch mit Putin von nicht haltbaren Zusagen absieht und sich von ihm nicht vereinnahmen lässt.

Der US-Präsident hatte vor dem Zusammentreffen betont, keine Vereinbarungen über die Ukraine ohne Einbezug Kiews zu schliessen und drang erneut auf eine sofortige Waffenruhe. Er wolle Putin an den Verhandlungstisch bringen, um den Krieg zu beenden, so Trump. Beide Männer hätten grossen Respekt voreinander, betonte der US-Präsident.

Das Treffen soll rund sechs bis sieben Stunden dauern, wie es zuvor hiess. Danach ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. (sda)

Trump empfängt Putin in Alaska
Video: twitter
