meist klar18°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

US-Russland-Gipfel in Alaska – die Bilder des historischen Moments

1 / 19
Trump empfängt Putin in Alaska

Donald Trump kommt in Anchorage an.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen

US-Russland-Gipfel in Alaska – hier sind die Bilder des historischen Moments

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin trafen sich in Alaska, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Der Gipfel in Bildern dokumentiert.
15.08.2025, 22:0616.08.2025, 03:27
Mehr «International»

Der Alaska-Gipfel mit Donald Trump und Wladimir Putin ist bereits wieder Geschichte. Hier findest du das historische Aufeinandertreffen mit Bildern dokumentiert.

1 / 19
Trump empfängt Putin in Alaska

Donald Trump kommt in Anchorage an.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Und hier geht es zur Zusammenfassung des Treffens:

«Kein Deal»: Was wir nach dem Alaska-Gipfel wissen – und was nicht

Und alle neuesten Entwicklungen findest du hier im Ticker:

Liveticker
Putin und Trump sind aus Alaska abgereist +++ Trump will mit Verbündeten telefonieren

(con/vro)

Mehr zum Gipfeltreffen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump empfängt Putin in Alaska
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
25 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Jacques #23
15.08.2025 22:22registriert Oktober 2018
Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das Wort historisch hier angebracht sein wird.

Historischer Flop vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas Friedliches, Konstruktives heraus kommt, daß den August überleben wird, hakte ich für minimal.
317
Melden
Zum Kommentar
avatar
Amadeus
15.08.2025 22:35registriert September 2015
Ich sehen einen Kriegsverbrecher und einen orangen Autokraten denen es beide nicht um Frieden geht sondern nur um Selbstdarstellung. Ohne Europa und die Ukraine ist dieses Gespräch bedeutungslos.
2010
Melden
Zum Kommentar
25
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
«Noch kein Deal»: Pressekonferenz beendet +++ Trump will mit Verbündeten telefonieren
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Pendler konnten nicht in die 2. Klasse und kassierten Aufpreis
5
Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
4
«Putin ist Trump klar überlegen»: Diese Fallen lauern in Alaska auf den US-Präsidenten
5
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
Wohnungsmangel: Studierende campen im Hauptbahnhof
Drei Tage lang wurde ein Teil des Hauptbahnhofes Utrecht in den Niederlanden in einen Campingplatz verwandelt. Die Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen stellte für 20 Erstsemester vollausgestattete Zelte auf. Diese waren mit einem gemachten Bett, Stühlen und Beleuchtung ausgestattet. Die Studierenden konnten im Fitnessstudio duschen und die Toiletten am Bahnhof benutzen. Sogar Yoga-Kurse standen auf dem Programm.
Zur Story