US-Russland-Gipfel in Alaska – hier sind die Bilder des historischen Moments

1 / 19
Trump empfängt Putin in Alaska
Donald Trump kommt in Anchorage an.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin trafen sich in Alaska, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Der Gipfel in Bildern dokumentiert.
15.08.2025, 22:0616.08.2025, 03:27
Der Alaska-Gipfel mit Donald Trump und Wladimir Putin ist bereits wieder Geschichte. Hier findest du das historische Aufeinandertreffen mit Bildern dokumentiert.
1 / 19
Trump empfängt Putin in Alaska
Donald Trump kommt in Anchorage an.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Und hier geht es zur Zusammenfassung des Treffens:
Und alle neuesten Entwicklungen findest du hier im Ticker:
(con/vro)
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Trump empfängt Putin in Alaska
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Drei Tage lang wurde ein Teil des Hauptbahnhofes Utrecht in den Niederlanden in einen Campingplatz verwandelt. Die Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen stellte für 20 Erstsemester vollausgestattete Zelte auf. Diese waren mit einem gemachten Bett, Stühlen und Beleuchtung ausgestattet. Die Studierenden konnten im Fitnessstudio duschen und die Toiletten am Bahnhof benutzen. Sogar Yoga-Kurse standen auf dem Programm.
Historischer Flop vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas Friedliches, Konstruktives heraus kommt, daß den August überleben wird, hakte ich für minimal.