Der Präsident hatte am Donnerstag jede Zurückhaltung gegenüber Musks Kritik aufgegeben und schrieb, dieser sei «verrückt geworden». Musk verbreitete daraufhin auf seiner Plattform X weitere Posts mit heftigen Angriffen auf Trump.

In dem NBC-Interview sagte Trump auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass seine Beziehung mit Musk vorbei sei: «Ich gehe davon aus, ja.» Trump wiederholte auch, dass er nicht an einer Versöhnung mit Musk interessiert sei. Er sei mit anderen Dingen zu beschäftigt. «Ich habe keine Absicht, mit ihm zu sprechen», sagte Trump demnach.

US-Präsident Donald Trump hat Tech-Milliardär Elon Musk nach ihrem öffentlichen Zerwürfnis vor «sehr schwerwiegenden Folgen» gewarnt, falls dieser künftig Demokraten unterstützen sollte. «Wenn er das tut, dann muss er den Preis dafür bezahlen», sagte der Republikaner Trump dem Sender NBC News in einem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll.

Netflix-Star Stephen Graham braucht Not-OP auf Langstreckenflug

Während eines Flugs in die USA geriet Stephen Graham in eine akute medizinische Notlage. Behandelt wurde er noch an Bord – zwischen Economy- und Businessclass.

Stephen Graham, bekannt aus aktuellen Serien wie «Adolescence» und «Thousand Blows», sprach in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ein Erlebnis, das er wohl nicht vergessen wird: Während einer Reise von Grossbritannien in die USA musste er sich im Flugzeug einem medizinischen Eingriff unterziehen. Der Schauspieler schilderte die Situation rückblickend mit einem Augenzwinkern – doch ernst war sie allemal.