Elon Musk will in Trumps Gunst bleiben – offenbar um jeden Preis. Bild: keystone

Hat ihn die Eifersucht gepackt? Elon Musk crasht Trumps Dinner mit Jeff Bezos

Milliardär und Amazon-Chef Jeff Bezos war diese Woche zu Besuch bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Die Privatsphäre hielt nicht lange.

Der designierte Präsident Donald Trump ass am Mittwoch in seinem Mar-a-Lago-Resort mit Elon Musk und Jeff Bezos zu Abend. Die beiden reichsten Männer der Welt sind langjährige Geschäftsrivalen – und wollten offenbar ihre Beziehungen zum baldigen Präsidenten gepflegt wissen. Das berichtete kürzlich die «New York Times».

Seine Verlobte Lauren Sanchez begleitete Jeff Bezos offenbar zum Trump-Dinner. Bild: keystone

Bezos, der sowohl Amazon als auch Blue Origin gegründet hat und dem auch die Washington Post gehört, war lange nicht als Trump-Unterstützer bekannt. Das schien sich in letzter Zeit jedoch geändert haben. Kürzlich meinte er, er sei optimistisch, was Trumps Rückkehr ins Weisse Haus angeht, und er habe Anzeichen für einen «ruhigeren» Präsidenten gesehen.

Musk, der eben noch zusammen mit Trump massgeblich dazu beigetragen hat, ein parteiübergreifendes Abkommen zu den Staatsausgaben vorübergehend zu verhindern, sollte nach NYT-Angaben ursprünglich nicht an dem Abendessen in Mar-a-Lago teilnehmen. Trotzdem kam der Milliardär offenbar im Laufe des Abends auf eigene Initiative hinzu – sehr zur Belustigung seiner Kritiker sowie von Late-Night-Hosts in den USA.

«Um zu klären, wen er mehr liebt, werden Elon und Bezos Trump in die Mitte des Raumes setzen und sehen, zu wem er zuerst geht: ‹In Ordnung, hier Junge!›» scherzte zum Beispiel Jimmy Fallon.

Ähnlich tönt es bei Seth Meyers:

«Oh mein Gott, du hast dir von ihm einen Gefallen tun lassen und jetzt wirst du ihn nicht mehr los!»

Und Stephen Colbert meinte: «Wenn er derjenige ist, der alles an sich reisst, muss ich langsam an meiner Elon-Musk-Imitation arbeiten.»

Eine Person dürfte mit dem Abend in Mar-a-Lago jedoch richtig zufrieden gewesen sein. Am Morgen nach dem «verunglückten» Abendessen meldete sich Donald Trump auf seinem Truth-Social-Account mit den Worten: „JEDER WILL MEIN FREUND SEIN!!!“ (lak)