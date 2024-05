Trump bei seiner Rede vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan. Bild: keystone

Trumps Rede nach dem Urteil: «Das war eine Schande!»

Nach dem historischen Schuldspruch der Geschworenen gegen Donald Trump im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin wandte sich der Ex-Präsident in einer kurzen Rede an die Medien vor dem Gerichtsgebäude in New York.

Trump nannte den Prozess «manipuliert» und den Richter «korrupt». Er kündigte an, er werde weiterkämpfen, «für das Land» und «für die Verfassung». Seine Rede im Wortlaut:

«Das war eine Schande, das war ein manipulierter Prozess durch einen herausgeforderten Richter, der korrupt ist. Es ist ein manipulierter Prozess, eine Schande.»

«Sie wollten uns keine Änderung des Verhandlungsortes zugestehen. Wir lagen bei 5 oder 6 % in diesem Bezirk, in diesem Gebiet.» [Damit nahm Trump Bezug darauf, dass seine Petition, den Prozess aus Manhattan zu verlegen, gescheitert war.]

«Das war ein manipulierter, schändlicher Prozess. Das wirkliche Urteil werden die Menschen am 5. November fällen, und sie wissen, was hier passiert ist, und jeder weiss, was hier passiert ist.»

«Wir haben nichts falsch gemacht. Ich bin ein sehr unschuldiger Mann ... und das ist in Ordnung. Ich kämpfe für unser Land, ich kämpfe für unsere Verfassung. Unser ganzes Land wird gerade manipuliert, dies wurde von der Biden-Regierung getan, um einem Gegner zu schaden – einem politischen Gegner.»

«Und ich denke, es ist einfach eine Schande. Und wir werden weiter kämpfen, wir werden bis zum Ende kämpfen und wir werden gewinnen. Denn unser Land geht zum Teufel, wir haben nicht mehr dasselbe Land, wir haben ein zerstrittenes Chaos. Wir sind eine Nation im Niedergang, im ernsthaften Niedergang. Millionen und Abermillionen von Menschen strömen derzeit aus Gefängnissen und Irrenanstalten in unser Land, Terroristen, und sie übernehmen unser Land. Wir haben ein Land, das in grossen Schwierigkeiten steckt.»

«Aber das war eine manipulierte Entscheidung, von einem Richter, der sich in einem Konflikt befindet und dem es niemals erlaubt sein sollte, diesen Fall zu verhandeln, niemals. Und wir werden für unsere Verfassung kämpfen, das ist noch lange nicht vorbei. Ich danke Ihnen vielmals.» (dhr)