International
Donald Trump

Donald Trump fordert Abschaffung der Filibuster Regel in den USA

President Donald Trump speaks with reporters aboard Air Force One shortly after taking off from Busan, South Korea, en route to Joint Base Andrews, Md., Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefe ...
Die USA befinden sich unter der Regierung von Präsident Donald Trump seit Anfang Oktober im Shutdown.Bild: keystone

Trump fordert Abschaffung der Filibuster-Regel

31.10.2025, 10:4931.10.2025, 10:49

Seit 30 Tagen herrscht in den USA der Shutdown. Die komplette Regierung kam damit zu einem Stillstand. Hunderttausende Beamte befinden sich aufgrund des Stillstands im unbezahlten Zwangsurlaub.

Um den Shutdown beenden zu können, müsste erst eine Übergangsregierung gebildet werden. Dafür müssen sich Republikaner und Demokraten erst einig werden.

Nun hat US-Präsident Donald Trump verkündet, dass er die Filibuster-Regel abschaffen will. Dies würde es ihm und den Republikanern ermöglichen, direkt über eine Einigung zum Shutdown abzustimmen. Aktuell verzögern die Demokraten diese Abstimmung aber, indem sie ihre unbegrenzte Redezeit – eben den Filibuster – nutzen.

Wird diese Regel abgeschafft, käme es direkt zur Abstimmung, welche die republikanische Partei mit ihrer Mehrheit im Senat (53 zu 47 Sitzen) gewinnen würde. Denn die Regel verlangt auch, dass die meisten Gesetzesvorlagen mit 60 zu 40 Stimmen angenommen werden müssen. Die Republikaner sind also auf einige demokratische Stimmen angewiesen, obwohl sie eine Mehrheit stellen.

Die Filibuster-Regel
Der Einsatz der Filibuster-Regel ermöglicht, Debatten fast unbegrenzt in die Länge zu ziehen. Somit können Abstimmungen verhindert oder zumindest aufgeschoben werden. Auch könnte man Änderungsanträge für Gesetze verzögern oder verhindern. Die Filibuster-Regel verlangt zur Einführung von Gesetzen oder Führung von Debatten 60 der 100 Senatoren für die meisten Gesetzesvorhaben.

Auf TruthSocial fordert der amtierende US-Präsident nun die sofortige Abschaffung der Filibuster-Regel. Weiter schreibt er, dass dies die «Nukleare Option» sei, da die Demokraten verrückt geworden seien. Mit den Worten «Werdet den Filibuster los und macht Amerika wieder gross!» beendet Trump den Post.

Die Republikaner drängten die Demokraten im Senat, einer Überbrückungsfinanzierung bis zum 21. November zuzustimmen. Doch besonders in der eigenen Partei weht Trump nach dieser Forderung ein eisiger Wind entgegen. (nib)

Themen
Verbund-Abo-Fahrgäste zahlen oftmals Aufpreis
Verbund-Abo-Fahrgäste zahlen oftmals Aufpreis

Fahrgäste mit einem Verbund-Abo zahlen oftmals zu viel.
Trump wirkt während Japan-Besuch sichtlich verloren
