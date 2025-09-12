wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz für Memphis an

epaselect epa12370221 US President Donald Trump speaks to reporters about the murder of Turning Point founder Charlie Kirk as he leaves the White House for New York City in Washington, DC, USA, 11 Sep ...
Jetzt hat Trump Memphis im Visier.Bild: keystone

Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz für Memphis an

12.09.2025, 15:3012.09.2025, 15:30
Mehr «International»

US-Präsident Donald Trump hat einen Nationalgarde-Einsatz für Memphis angekündigt. Eigentlich hatte der Republikaner schon länger die Stadt Chicago im Blick, um dort gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen – doch es hatte Widerstand von Stadt und Bundesstaat Illinois gegen seine Pläne gegeben.

Im TV-Sender Fox News nannte Trump nun Memphis als Einsatzort. Man werde die Nationalgarde bereitstellen. Wann der Einsatz beginnen soll, blieb offen. Memphis liegt im US-Bundesstaat Tennessee.

FILE - Members of the Memphis Police Department work a crime scene in Memphis, Tenn., Tuesday, Jan. 24, 2023. (AP Photo/Gerald Herbert, File)
Polizei im Einsatz in Memphis. (Archivbild)Bild: keystone

Memphis wäre die dritte Stadt, in der der Präsident eingreift – nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington. «Rattenloch» – so hatte er die Lage in der Hauptstadt bezeichnet und schickte vor Wochen die Nationalgarde auf ihre Strassen und gab Kriminalität als Grund an. In Kalifornien wiederum waren im Juni Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten auf die Strasse gegangen – das wollte die Regierung unterbinden. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Militäreinsatz wie im Krieg? Trump provoziert Chicago weiter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Gleich live: FBI informiert nach Festnahme des mutmasslichen Täters
Meistkommentiert
1
Meschack Elia verlässt YB definitiv +++ ManUnited wird Onana los
2
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
3
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
4
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
5
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffen auf Ukraine
2
Waren Putins Drohnen nur Attrappen? Die wichtigsten Antworten nach der Attacke
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
5
Äthiopierin kurz vor Leichtathletik-WM gesperrt + Mailand oder Madrid? Hauptsache CL-Final
Mutmasslicher Täter festgenommen – Trump: «Ich denke, wir haben ihn»
Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist US-Präsident Donald Trump zufolge «mit hoher Wahrscheinlichkeit» der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News: «Ich denke, wir haben ihn.»
Zur Story