Trump: Netanjahu ruft mich an, nicht Biden

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angerufen und zu Rate gezogen worden.

Netanjahu würde in der aktuellen Lage nicht auf Präsident Joe Bidens Rat hören und habe ihn am Samstag angerufen, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Latrobe im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Biden sage Netanjahu immer nur «Tu dies nicht. Tu das nicht, tu das nicht», kritisierte Trump.

Trump bei seiner Rede in Latrobe. Bild: keystone

Trump wirft Biden immer wieder vor, Netanjahu und dessen Regierung in Kriegszeiten zu bremsen und nicht ausreichend zu unterstützen. Während seines USA-Besuchs im Juli traf Netanjahu neben Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris auch Trump in dessen Anwesen in Florida.

Trump stichelte in seiner Rede ausserdem gegen seine demokratische Rivalin bei der Präsidentschaftswahl am 5. November. Die 60-Jährige sei noch schlimmer als Biden, sagte Trump, ohne Harris' Namen zu nennen. «Sie ist nicht so klug wie er. Und ich sage nicht, dass er der Klügste ist, ich sage nicht, dass er der Klügste ist, aber sie ist nicht so klug wie er.» Der Republikaner beleidigt Harris immer wieder – vor einigen Wochen sagte er beispielsweise, die Demokratin habe eine «geistige Behinderung». (sda/dpa)