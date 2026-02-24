Insider-Bericht: Trump plant möglichen Zwei-Stufen-Krieg gegen Iran

US-Präsident Donald Trump plant einen Zwei-Stufen-Krieg gegen den Iran. Dies berichtet die New York Times in einem Insider-Bericht.



Laut Insidern plant Donald Trump einen gezielten Schlag gegen den Iran. Bild: EPA CNP POOL

Die USA und Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm, konkrete Fortschritte gibt es bisher nicht. US-Regierungskreisen zufolge sollen die Gespräche am Donnerstag in Genf fortgesetzt werden.

Laut einem Insider‑Bericht plant Trump nun konkret einen Angriff gegen den Iran in zwei Stufen:



In einer ersten, gezielten Angriffswelle könnten die US-Streitkräfte Stützpunkte der Revolutionsgarden, Atomanlagen sowie Abschuss- und Produktionsstätten des iranischen Raketenprogramms angreifen.



In einer möglichen zweiten Phase könnte ein grösserer und langwieriger Krieg folgen, falls Teheran weiterhin nicht nachgibt. Das Ziel wäre vermutlich, die Regierung unter Ajatollah Ali Chamenei zu stürzen.



US-General warnt vor Iran-Angriff

Das Weisse Haus wollte sich nicht zu Trumps Entscheidungsprozess äussern. In einer Stellungnahme erklärte Sprecherin Anna Kelly:



«Die Medien können weiterhin darüber spekulieren, was der Präsident denkt, so viel sie wollen. Doch nur Präsident Trump selbst weiss, was er tun wird oder nicht.»

Zugleich soll US-Generalstabschef Dan Caine Präsident Trump und sein Team Medienberichten zufolge vor den Risiken eines Militäreinsatzes im Iran gewarnt haben. Das berichten unter anderem das US-Nachrichtenportal «Axios» und die «Washington Post» unter Berufung auf mit den Diskussionen vertraute Quellen.

US-Generalstabschef Dan Caine warnt vor möglichen Risiken. Bild: AP

Dan Caine warnt vor der Gefahr, in einen langwierigen Konflikt mit Iran gezogen zu werden. Ausserdem sieht er Engpässe bei wichtigen Waffen und mangelnde Unterstützung durch Verbündete als erhebliches Risiko für einen Einsatz und für das US-Personal.



Trump reagierte darauf scharf und ohne ein konkretes Medium zu nennen: In den «Fake News Medien» kursierten angeblich Berichte, dass Caine gegen einen Krieg gegen Iran sei, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Diese Berichte seien «zu 100 Prozent falsch». (fak/sda/dpa)

