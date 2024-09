Elon Musk nach Attentatsversuch auf Trump: «Niemand versucht Biden/Kamala zu töten»

Zuletzt hatte Musk spöttisch auf ein Posting von US-Superstar Taylor Swift reagiert, in der sie ihre Entscheidung mitteilte, Harris zu unterstützen. Harris und Trump liegen in Umfragen in etwa gleichauf. Beide wollen vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. (sda/dpa/con)

Die Bundespolizei FBI geht nach den Schüssen in der Nähe Trumps am Sonntag von einem mutmasslich geplanten Attentat auf den Ex-Präsidenten aus.

Hinter die Worte setzte er ein Emoticon mit einem nachdenklichen Gesicht. Was er genau ausdrücken wollte, ist nicht klar. Was er hingegen damit suggerieren könnte, schon.

«Das Turnier gibt mir so viel»: Sandra spielt am Homeless World Cup

«Jahrhunderthochwasser» – so ist die Lage in Österreich und Osteuropa

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Abrissarbeiten an eingestürzter Carolabrücke vorerst beendet

Vor dem erwarteten Hochwasser sind wichtige Abrissarbeiten an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke über die Elbe in Dresden abgeschlossen worden. Das bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Das betrifft den Teil der Brücke am Ufer zur Neustadt. Damit sind die Arbeiten schneller beendet worden als zunächst geplant. Ursprünglich war Sonntagabend angestrebt worden. Ein Teil der Brücke liegt aber noch immer in der Elbe.