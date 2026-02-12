anhaltender Regen
DE | FR
burger
International
Energie

Frankreich will Ausbau der Atomenergie forcieren

Frankreich will Ausbau der Atomenergie forcieren

12.02.2026, 16:3512.02.2026, 16:35

Frankreich will den Ausbau der Atomenergie verstärkt vorantreiben. Die neue Strategie zur Energieversorgung des Landes sieht den Bau von sechs neuen Atomkraftwerken ab 2038 sowie die Option zum Bau von acht weiteren AKW vor.

Kernkraftwerk von Cattenom / Frankreich *** Cattenom nuclear power plant France 1098301047
Frankreich will den Ausbau der Atomenergie forcieren.Bild: IMAGO / CHROMORANGE

Und um alle 57 bestehenden Atomkraftwerke am Netz zu halten, wird auf eine Verlängerung der Laufzeit auf 50 oder 60 Jahre gesetzt. Die in der vorherigen Mehrjahresplanung noch vorgesehene Stilllegung älterer Atommeiler ist damit vom Tisch.

Die Produktion von Atomstrom, der rund zwei Drittel der französischen Elektrizitätsversorgung abdeckt, soll bis 2030 erhöht werden, erklärte Frankreichs Premier Sébastien Lecornu bei der Vorlage der neuen Strategie. Frankreich ist nach den USA der zweitgrösste Atomstromproduzent und exportiert diesen unter anderem auch in die Schweiz.

Der Ausbau erneuerbarer Energien soll nach der neuen Strategieplanung eine zweite Säule der französischen Energieversorgung bleiben, teils aber langsamer als bisher geplant erfolgen. Dies ist bei Offshore-Windparks der Fall, wo es bei geplanten Projekten teils an Kandidaten mangelt und die Anbindung an die Stromnetze gewährleistet werden muss.

Auch bei Windkraftanlagen an Land, wogegen sich in Frankreich häufig Widerstand regt, werden die Ausbauziele nach unten korrigiert. Der Schwerpunkt soll auf die Modernisierung bereits bestehender Windkraftanlagen gelegt werden.

Ziel ist es, den Anteil fossiler Energiequellen an Frankreichs Versorgung von 58 Prozent im Jahr 2023 auf 40 Prozent bis 2030 zu senken. (hkl/sda/awp/dpa)

Mehr zu Frankreich:

Faites l'amour: Macron will die Geburtenrate in Frankreich ankurbeln
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Energiekrise auf Kuba: Moskau stellt Hilfe in Aussicht
Nach einem US-Ölembargo und Zolldrohungen gegen Öllieferanten Kubas hat Russland Hilfe für die Karibikinsel in Aussicht gestellt.
Zur Story