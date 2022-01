Aufräumarbeiten in der Gemeinde Ventanilla, 19. Januar. Bild: keystone

«Ökologischen Katastrophe» – Vulkanausbruch vor Tonga führt zu Ölpest in Peru

Der Vulkanausbruch vor der Küste Tongas hat auch auf der anderen Seite des Pazifiks dramatische Auswirkungen: Die hohen Wellen – ausgelöst durch den Ausbruch – verursachten bei einer Raffinerie in Peru eine gewaltige Ölpest. Die peruanische Regierung sprach von einer «ökologischen Katastrophe».

Bild: keystone

Gemäss dem Aussenministerium schädigte der Ölteppich die Tier- und Pflanzenwelt in Schutzgebieten auf einer Fläche von insgesamt 18'000 Quadratkilometern.

Bild: keystone

Die Umweltschutzorganisation Oceana bat die Einwohner der betroffenen Küstenregion, bei der Suche nach hilfsbedürftigen Tieren mitzuhelfen.

Quelle des Öls ist ein Tanker des spanischen Ölkonzerns Repsol, der Rohöl in der Raffinerie La Pampilla entlud. Der hohe Wellengang führte demnach zur Katastrophe. Im Vorfeld gab es Tsunamiwarnungen im gesamten Pazifikraum aufgrund der unterseeischen Vulkanexplosion im 10'000 Kilometer entfernten Tonga.

Fischer protestieren vor der Repsol-Raffinerie in Ventanilla, Peru. Bild: keystone

Das Aussenministerium verlangte von dem spanischen Ölkonzern Repsol, für die von der Ölpest verursachten Schäden unverzüglich aufzukommen.

Auf Twitter schrieb das Ministerium: «Dies ist die schlimmste Umweltkatastrophe, die sich in letzter Zeit in der Umgebung von Lima ereignet hat, und hat Hunderten von Fischerfamilien schweren Schaden zugefügt.»

Verschmutzte Strände nördlich von Perus Hauptstadt Lima: Bild: keystone

Nahaufnahmen zeigen das Desaster: Bild: keystone

Aber von oben sieht es noch schlimmer aus: Bild: keystone

Die Aufräumarbeiten gehen weiter: Bild: keystone

Die peruanische Staatsanwaltschaft hat wegen des Vorfalls eine Untersuchung gegen eine Abteilung von Repsol eingeleitet.

Bild: keystone

Umweltminister Ruben Ramirez traf sich mit Vertretern von Repsol und teilte mit, dass nach Angaben des Unternehmens rund 6000 Barrel Öl ausgelaufen seien.

Die peruanische Aufsichtsbehörde für Investitionen in Energie und Bergbau (Osinergmin) kündigte in einer Erklärung an, dass sie die Schliessung eines der vier Terminals der Raffinerie angeordnet hat, bis die Ursachen des Lecks geklärt sind.

(jaw)